Jako procházka džunglí. Nový domov pražských goril bere dech, podobá se divočině

Nový pavilon goril v Zoo Praha oceňují odborníci daleko za hranicemi Česka. Rezervaci Dja, kterou vedení zahrady připravovalo od konce povodní v roce 2013, řadí mezi nejvyspělejší a největší pavilony svého druhu v Evropě. Kromě zdejší gorilí skupiny tu návštěvníci uvidí africký venkov i deštný prales, který navozuje atmosféru přírodní rezervace v Kamerunu.

"Celé jsme to uchopili jako prezentaci střední Afriky, kde máme projekt Toulavý autobus. Dlouhodobě tam podporujeme strážce goril a vozíme místní děti do deštného pralesa. Uvnitř pavilonu jsme se snažili vytvořit takovou pomyslnou cestu z hlavního města Yaoundé na kamerunský venkov a dál do pralesa, kde se lidem otevírá pohled na gorily," vysvětluje ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. Za práci se mu dostalo uznání od britského odborníka na zoologické zahrady Anthony Sheridana, který novou expozici nazval "pohlcujícím zážitkem".

Pavilon, který navrhlo studio ABM Architekti vedené Petrem Bouřilem, je uvnitř větší, než působí navenek. Je zapuštěný pod terén, aby nenarušil okolní step a historickou usedlost Sklenářky. "V architektonické soutěži už bylo poměrně jasné zadání, co by měl pavilon splňovat. Musel například respektovat krajinný ráz a zároveň mít dostatečně velké zázemí pro gorily i návštěvníky. V průběhu těch prací jsme pak různé věci ještě ladili, například podle toho, jak se měnily evropské normy. Každá stavba v zoo musí splňovat ty nejpřísnější nároky na několik let dopředu," říká šéf studia.

Vydejte se s námi na procházku pražským pralesem.