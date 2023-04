Jak bydlí herečka Kusnjerová: Byt jí vyčistil léčitel a nesnáší zbytečný odpad

Hana Kusnjerová má za sebou dva náročné roky. Po rozchodu s partnerem se s malou dcerou zabydlovala v novém bytě, trpěla panickými ataky a hledala svou ztracenou vnitřní harmonii. "Díky intenzivní práci na sobě jsem se posunula a našla větší svobodu v mnoha oblastech mého života," říká herečka, která momentálně hraje v seriálech Zlatá labuť, Ordinace v růžové zahradě a Poslední oběť.

Hana dnes se svou dcerou bydlí v pronajatém malém bytě ve vilové čtvrti pražských Kobylis. "Po rozchodu jsem hledala něco v docházkové vzdálenosti od mého předešlého bydliště. Chtěla jsem, aby dcera zůstala ve stejné čtvrti, kde bydlí i její otec, s nímž dnes máme střídavou péči. Další podmínka byla mít v bytě dřevěnou podlahu a špaletová okna, žádné plasťáky," říká herečka a dabérka, jež v minulosti propůjčila hlas královnám Alžbětě II. a Viktorii, princezně Sisi nebo arcivévodkyni Marii Antoinettě.

Kusnjerová žije skromně a trochu postaru. Ráda jezdí do obchodu s kanystry, a co si koupí, spotřebuje do poslední kapky. "Začala jsem inklinovat k ekologii, zenovému přístupu a udržitelnosti. Připadám si jako stará babička, akorát je mi o 50 let méně. Nakupuji potraviny bez obalu, mám jedno mýdlo a nové si nekoupím, dokud to staré zcela nezužitkujeme," směje se sympatická sedmatřicátnice.

Herečku a dabérku dlouhodobě trápilo, kolik lidé vyprodukují odpadu i kde všechny obaly končí. "V lokalitě, kde bydlím, se 99 procent odpadu sváží na skládku za Prahu. I proto jsem se snažila svůj odpad snížit na úplné minimum. Když jsem před pár lety začala s nulovým odpadem, bylo pro mě těžké nebýt ohledně toho až úzkostlivě pečlivá. Uklidnil mě až kamarád, který mi řekl, že kdybych udělala jen jeden bezobalový nákup za půl roku, pomůže to planetě. Jestliže to udělá dalších tisíc lidí, bude to znát. Teď se stále snažím produkovat odpadu co nejméně, ale už to tolik neprožívám," říká.

Ve svém bytě si ráda udržuje čistotu a během let redukuje počet věcí, které v životě potřebuje. "Nastěhovala jsem se sem s deseti taškami a doufám, že s deseti zase odejdu," říká.

Vydejte se s námi na návštěvu k Hance Kusnjerové.