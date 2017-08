před 5 hodinami

Českému dokumentaristovi Janu Látalovi je 36 let a rozhodl se letos o prázdninách vyrazit s tatínkem na motorkářskou jízdu po Himálaji. Tatínkovi je 70 let a v životě na motorce neseděl. Z téhle šílené výpravy přesto vyšli jako vítězové a jejich vztah to ohromně posílilo.