Jeden pohled a bylo to. Rodina Landštofových koupila památkově chráněný roubený dům z 18. století v krásné krajině na dohled od Ještědu. "Byl v naprosto havarijním stavu. Kdyby ten dům ještě dva roky zůstal bez povšimnutí, tak by bylo po něm," říká David Landštof. Hned po koupi se tak pustili do opravy památky, v níž se před více než půlstoletím učili místní děti. Nahlédněte s námi dovnitř.