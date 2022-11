Krajský soud v Ústí nad Labem v úterý poslal pravomocně na 15 let do vězení dvaatřicetiletého muže, který se letos na jaře pokusil v podnapilém stavu zabít svou ani ne dvouměsíční dceru. Kojence opakovaně surově napadl. Dítě má doživotní následky. Odsouzený musí zároveň absolvovat ambulantní protialkoholní léčení. Uvedl to server iDNES. Muži hrozilo až 20 let vězení.

"Ze srdce toho lituji. Tohle se nemělo stát. Mrzí mě to," řekl muž soudu. Před senátem zároveň prohlásil vinu. Jednání se tak obešlo bez dokazování.

Odsouzený kojence několikrát napadl na přelomu dubna a května. Dítě například podle obžaloby tloukl nebo s ním házel. Kojenec utrpěl velmi vážná zranění. Muži podle spisu vadil pláč. Znalci muže označili za podprůměrně inteligentního člověka se sklony k agresivitě, a to právě především pod vlivem alkoholu.