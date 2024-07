Cyklistické hity roku: lehká elektrokola, zpětné zrcátko v mobilu, blinkry v helmě

Největší evropský cyklistický veletrh Eurobike funguje každý rok jako barometr hitů a okno do blízké budoucnosti. Co je a bude "in", tam jezdí sledovat fanoušci cyklistiky i výrobci z celého světa. Přesně tak to bylo i během 32. ročníku. A co zrovna letí? Třeba lehká elektrokola, gravelbiky, městská mobilita, elektronika a fascinace silničními koly.

Navzdory těžkým otřesům z předchozích let se svět jízdních kol dívá do budoucnosti optimisticky, ukázal veletrh Eurobike. A zde jsou hlavní trendy letošního roku, které za ty nejpodstatnější označili sami pořadatelé této významné cyklistické akce: Lidé chtějí lehká elektrokola Elektrokola jsou oblíbená už dlouho, ale zákazníkům v poslední době začíná stále častěji překážet jejich váha. Byli by nejraději, kdyby kolo jezdilo bez námahy, jako to umí ta s elektromotorem, ale aby nevážilo výrazně více než klasické bicykly bez motoru. Výrobci se tomuto přání snaží vyhovět, často s využitím špičkových materiálů, jako je karbon. Gravelbike je stále oblíbenější Gravelová kola se pro výrobce stala důležitým zdrojem příjmů, jsou totiž stále oblíbenější. Stroje, které se v Česku občas trochu žertovně označují jako "štěrkolety", mají totiž ohromné kouzlo. Vypadají jako silniční závodní kolo, ale jsou vhodné i do lehčího terénu. Tam si pak cyklista může vychutnat lehkost jízdy, která je na klasickém horském kole jen stěží dosažitelná. A hlavně, jeden bicykl zvládne na skvělé úrovni jízdu po silnici i v terénu. Objevuje se také stále více příslušenství pro tato kola, což je vzhledem k jejich velké popularitě pochopitelné. Drahé závodní kolo se stává symbolem prestiže Silniční kola fascinují jednu skupinu cyklistů špičkovou technikou a radostí, kterou dokážou při jízdě poskytnout. Pro jiné se však stále více stávají symbolem luxusu, který vyjadřuje majitelovu prestiž a vysoký sociální status. Jinými slovy, drahá závodní silniční kola začínají sloužit k podobnému účelu jako drahá sportovní auta. Pozitivní však je, že s tím, jak roste okouzlení silničními koly, roste také snaha některých výrobců nabízet je nejen v těch nejvyšších cenových kategoriích, ale snaží se posouvat hranice i na opačném konci. A díky tomu se objevují stále levnější silniční kola, která při zachování dostatečné kvality chtějí zprostředkovat kouzlo silniční cyklistiky nováčkům a mladým lidem. Šlapací náklaďáky a dodávky. Co vy na to? Mnozí odpůrci cyklistické dopravy ve městech to asi neuslyší rádi, ale roste také popularita městských elektrokol a nákladních kol, jejichž vzhled už s klasickým bicyklem nemá příliš mnoho společného. Mnoho výrobců navíc začalo sázet na kompaktnější, obratnější modely s menšími koly, kratším nákladovým prostorem a kompaktnějším rozvorem. Ty jsou vhodné pro přepravu dětí a menších nákladů a mají přilákat zákazníky, kteří se doposud tohoto druhu dopravy po městě obávali. Elektrokola stále na vzestupu, elektronika také Elektrokola už dávno nejsou výjimkou, ale hlavním hybatelem cyklistického průmyslu. Tvoří momentálně více než polovinu všech prodaných kol. Nový vývoj v oblasti motorů a baterií směřuje k nižší hmotnosti a to bude lákat další zájemce. S elektrickými pohony proniká na kola také stále více elektroniky, mají své aplikace pro mobilní telefony, jsou připojená k internetu a využívají navigační systémy. Prostřednictvím nových digitálních funkcí se prý může elektrokolo dokonce samo učit a stát se "inteligentním společníkem". Inkluzivní cyklistika Výrobci se začínají více orientovat také na lidi, kteří na běžném bicyklu ze zdravotních důvodů jezdit nemohou. Stále častěji se v nabídce objevují snížené rámy, které umožňují snadno nasednout i starším lidem s omezenou hybností kloubů, ale i moderní křeslové šlapací tříkolky s elektrickými motory, určené pro každodenní pojížďky i volnočasové výlety.