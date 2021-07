Tramp vzal "holku z města" na pětidenní vandr. První noc strachy skoro nespala

Redaktorka Klára Elšíková se na pět dnů vydala do České Kanady s trampem Lukášem Kurtinem, jenž po českých lesích vandruje už pět let. Jak zvládla spaní pod širákem, vaření si na ohni a toulání se po krajině bez konkrétního plánu a počítání kilometrů?

"Už jako dítě jsem z okna naší chaty šmírovala lidi s bágly, kteří kolem ní procházeli směrem do lesa. Ptala jsem se babičky, kdo to je, a ona mi tehdy řekla, že to jsou trampové, že spí jen tak v lese a že určitě musí hrozně smrdět. Na opravdové "čundráctví", s ohněm a spaním pod širákem, jsem si nikdy netroufla, vždy jsem po něm ale tak trochu toužila, zažít opravdovou divočinu. Proto jsem se rozhodla - v jednatřiceti letech - stát se regulérním tulákem," popisuje Klára Elšíková v reportáži. Podívejte se na fotky z pětidenního vandru.