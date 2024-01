"Chceme Pražáky vytáhnout z jejich zaprděnosti." Lidé prošli centrum švihlou chůzí

Pokrčit kolena, dva kroky vpřed a výkop levou nebo pravou nohou. Lidé, kteří v neděli po obědě vyrazili do centra Prahy uctít mezinárodní Den švihlé chůze, vypadali jako by se učili chodit. Do vrávorajícího průvodu se zapojily stovky příznivců kultovní scénky ze seriálu skupiny Monty Python a někteří se na to i patřičně oblékli. V buřinkách a černých oblecích prošli rušnou promenádu Na Příkopech.

Do vrávorajícího průvodu se zapojily stovky příznivců kultovní scény z britského seriálu Monty Python létající cirkus a někteří se na to i patřičně oblékli. Mezinárodní Den švihlé chůze, který připadá na 7. ledna, se tradičně slaví v Brně. Letos ho ale lidé uctili hned v několika českých městech, včetně Prahy. Průvod, který místy působil jak z jiného století, vyrážel ve dvě hodiny odpoledne od obchodního centra Paladium. Už několik minut před startem tady bylo živo. Akce přilákala odhadem přes dvě stě lidí. Kreativitě se meze nekladly, nadšenci do Monty Pythonů si dali záležet jak na odění tak i technice své švihlé chůze. Podívejte se na video i fotogalerii. 2:14 Video: Magdaléna Medková

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!