Jedinečné snímky: Tak se před 120 lety rodila cestovatelská fotografie

Foto: Foto: Library of Congress, Prints & Photographs Division

Historické archivy skrývají mnoho překvapení a toto je jedno z nich. V rozsáhlé sbírce 120 let starých barevných fotografií (která je sama o sobě unikátní) se nachází jedna zcela výjimečná série. Na rozdíl od převládajících statických pohledů na budovy a turistické atrakce z celého světa jsou v ní zachyceny živé výjevy z Alžírska a Tuniska. Právě tak se rodila cestovatelská a pouliční fotografie.

Série fotochromových tisků z archivů knihovny amerického Kongresu je velmi známá. Jde o ručně kolorované fotografie z nejrůznějších míst světa, které sloužily většinou jako pohlednice. Editorům Aktuálně.cz se však z rozsáhlé kolekce několika tisíc fotografií podařilo vyčlenit jeden naprosto výjimečný soubor.

Nafotografoval ho zhruba v letech 1890-1900 neznámý fotograf a dnes bychom jeho snímky označili za cestovatelskou nebo street fotografii. Snímky zachycují živé pouliční scény a běžný život v Alžírsku a Tunisku a velmi se tím blíží pojetí moderní cestovatelské fotografie, jak ji známe dnes.

V době, kdy obrázky vznikaly, nebylo dokumentování života v ulicích (a ještě k tomu v barvě) příliš obvyklé. Fotografovalo se velkými deskovými fotoaparáty postavenými na stativu a k pořízení jedné fotografie bývala potřeba poměrně dlouhá expozice, takže se jen těžce dařilo zachytit pohybující se objekty.

Proto byla tehdejší cestovatelská fotografie povětšinou statická a soustředila se na budovy, krajiny a pamětihodnosti. Fotograf pracující v Alžírsku a Tunisku ale zvolil mnohem modernější přistup než jeho kolegové.

Byl to však zároveň zřejmě jeden z posledních mohykánů staré éry: V roce 1888 si nechal Američan George Eastman patentovat malý skříňkový fotoaparát na svitkový film a o dva roky později začal prodávat levný přístroj pro každého - za pouhý jeden dolar. Právě jeho vynález pak odstartoval ohromnou proměnu fotografie a boom cestovatelské fotografie obecně.

Snímky v této fotogalerii pocházejí ze sbírek knihovny amerického Kongresu, přesněji z archivu fotochromových tisků, které kdysi vytvořila a nashromáždila společnost Detroit Publishing Company. Ta se specializovala na tisk pohlednic a barevných fotografií. Její historie naznačuje, jak překotný byl tehdy vývoj.

Licenci na tisk koupila po roce 1890, kdy to byla ještě žhavá novinka. Pak ji čekalo několik dobrých let, jenže technický pokrok šel velice rychle, fotochromová metoda přestala být tak atraktivní a už v roce 1924 vyhlásila firma bankrot. Mezitím se jí ale podařilo nashromáždit tisíce snímků, které nám dodnes přibližují, jak to vypadalo a jak se žilo na nejrůznějších místech světa.