Předsevzetí často vedou k utrpení, pomáhají ale najít motivaci, radí odborníci

Ať už chtějí lidé v novém roce přestat kouřit, začít cvičit, nebo si přes pracovní vytížení najít čas na meditaci, vydrží jim jejich ambiciózní plány zpravidla pouze prvních pár týdnů. Dávat si předsevzetí má podle odborníků přesto smysl. Jen musí být přiměřená a dobře odůvodněná.

Motivační příručky často zmiňují, že už samotná touha po změně je prvním krokem k tomu, aby se člověku jeho přání skutečně vyplnilo. Odborníci jsou v tomto ohledu sice zdrženlivější, ale uznávají, že vytyčení cíle, kterého chtějí lidé dosáhnout, může mít pozitivní dopad na jejich chování. Píše o tom deník The Independent.

"Je logické, že pokud se více zaměříme na ideály, jimž bychom se rádi přiblížili, zvýší se naše motivace pro ně něco dělat. Začneme více uvažovat o tom, co si v životě skutečně přejeme, i o strategiích, které by nám k tomu mohly dopomoct," vyzdvihl britský psycholog Mark Jellicoe.

Dodal však, že se na předsevzetí nelze spoléhat jako na zázračný lék. "Všichni máme přirozenou tendenci nechat se odradit, pokud se nám něco nedaří. Abychom svá předsevzetí nevzdávali, je důležité předem uvažovat nejen o vytoužených výsledcích, ale také o překážkách, které nás budou pravděpodobně čekat, a naplánovat si, jak je budeme překonávat," doporučil.

Expertka na kariérní trendy Jill Cottonová zase radí, aby lidé k předsevzetím nepřistupovali bezmyšlenkovitě, a vždycky si nejprve položili otázku, co je k nim motivuje. "Předsevzetí mohou přispět k tomu, abychom si určili směr, kterým se ve svých životech následující rok chceme ubírat. Nemá ale smysl snažit se o něco, co nás po chvíli omrzí. Základem je dobře zvolený a realistický cíl," zdůraznila odbornice.

"Často hledáme řešení, aniž bychom se vůbec zamysleli nad tím, kde je problém. Rozhodneme se například každý den věnovat meditaci, i když pořádně nevíme, proč to děláme. Proto bychom si měli nejdřív uvědomit, co si potřebujeme vyřešit - jestli jsou to problémy se spánkem, nespokojenost ve vztahu nebo třeba příliš mnoho času u počítače. Jinak nám dodržování předsevzetí brzy přestane dávat smysl," doplnila výzkumnice v oblasti firemní kultury Tamika Abaka-Woodová.

