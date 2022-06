Němečtí turisté dostali v Benátkách obří pokutu za piknik na staré kašně

Čtyři němečtí turisté dostali v Benátkách obří pokutu kvůli tomu, že si udělali piknik na zakryté historické studni. Každý z nich musel italské policii zaplatit 1050 eur, tedy zhruba 26 tisíc korun), čímž se jim jídlo značně prodražilo, napsal deník The Times.

V Benátkách se kvůli obrovskému počtu turistů přísně dbá na to, aby návštěvníci neporušovali pravidla a neničili historické památky. Čtveřice Němců si prostřela na nepoužívané 300 let staré studni na malém náměstí Campo Zaccaria, kde si chtěli užít piknik.

"Možná si mysleli, že to je normální, ale nemůžete si přece prostřít k jídlu na 300 let staré studni v Benátkách a my jsme na ně velmi rychle dostali stížnost," uvedl šéf benátské policie Marco Agostini.

Podle Agostiniho se počty turistů ve městě vracejí k číslům z doby před pandemií, každý den Benátky navštíví až sto tisíc lidí. Policie je proto ve střehu. "Každou chvíli musíme zasahovat, když lidé létají s drony, jezdí na koloběžkách po náměstí svatého Marka nebo se koupou v kanálech," uvedl Agostini.