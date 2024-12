Několik aktivit, které vám pomohou si v zimě udržet postavu

S podzimním ochlazováním řada lidí redukuje sportovní aktivity realizované v exteriéru a buď výrazně omezí pohyb, nebo se snaží kompenzovat chladné počasí výběrem jiné činnosti, která má zajistit zachování kondice i kontinuální udržování postavy.

V zimních měsících se nám nabízí celá škála možností, jak udržovat kondici, přičemž cvičit lze jak v interiéru, tak v exteriéru, je však potřeba dodržovat správné postupy a odpovídajícím způsobem se vybavit, aby nám neublížil případný chlad.

Jak cvičit během zimy

Nízké venkovní teploty omezují rozsah sportovních aktivit, které lze vykonávat venku, případně kladou vyšší nároky na to, jak se na ně připravit. I v interiéru je však možné se věnovat různým typům cvičení se stejným, ne-li výraznějším efektem na vzhled i zdraví. Interiérové aktivity jsou provozovány buď na krytých sportovištích, v tělocvičnách, ale také v pohodlí domova - záleží vždy na tom, co vám vyhovuje.

Aktivity pro udržení kondice v zimních měsících v exteriéru

Pokud se věnujete třeba běhu nebo kolektivní sportům, které jsou primárně provozovány ve venkovních prostorách, můžete v zimních měsících se stejnou aktivitou pokračovat i nadále, důležité je však se náležitě obléct a dovybavit. Koncem podzimu a začátkem zimy využijete především více vrstvé oblečení a také boty s větším dezénem (hlavně do plískanic a následně také do sněhu), které vám pomohou snadno překonávat náročnější terén. Oblečení by mělo plnit hned několik funkcí, aby vám zajistilo dostatečný komfort, ideální je kombinovat základní, funkční a termo vrstvu, které budou odvádět z těla pot a zároveň zajistí, že vám nebude zima. Vhodné druhy oblečení najdete například na https://sportano.cz.

Aktivity na krytých sportovištích

Mnoho lidí s klesající teplotou venku volí možnost využívat sportoviště krytá a vyhřívaná. Pokud máte rádi skupinové sporty, můžete se věnovat třeba tenisu v krytých halách nebo hřištích, míčových sportům, pro které jsou uzpůsobeny tělocvičny apod. Nevýhodou této varianty bývá nutnost plánovat cvičení s ohledem na dalšího člověka, který musí mít rovněž čas. Chcete-li si zasportovat sami, je vhodné volit individuální aktivity, například běhání v tělocvičně, plavání a samozřejmě posilování či fitness. Fitness centra navíc nabízí možnost různých skupinových kurzů, které vám pomohou zachovat pravidelnost cvičení (zkuste třeba kurzy jógy, zumby či pilates). I pro sportování v halách či fitness centrech je vhodné si pořídit odpovídající obuv a oblečení, které vám nebudou bránit v pohybu a budete se v nich cítit dobře (vyzkoušet můžete například značky Gym Shark nebo Gym Glamour.

Aktivity na udržení kondice a postavy v domácím prostředí

Je-li pro vás cestování na sportoviště či do hal časově příliš náročné, můžete se pro udržení kondice a postavy vytvořit rutiny, které budete praktikovat doma. Může se jednat o jednoduché sety cvičení bez pomůcek - vhodná je opět jóga nebo pilates, případně se zaměřit na specifické cvičení s pomůckami. Výhodou domácích aktivit je jejich bezplatnost a možnost provozování prakticky kdykoliv. Pokud plánujete doma cvičit pravidelně a rádi byste se věnovali nějaké ustálené aktivitě, která nevyžaduje náročnou kreativitu ve vymýšlení rutin, je ideální volbou pořízení domácího sportovního vybavení (běžecký pás, schodový trenažér nebo třeba cyklotrenažér). Narozdíl od cvičení v posilovně nebo fitness centru však nemůžete stroje vhodně střídat, je proto dobré trenažéry doplňovat dalšími aktivitami, které nejen podpoří vaši kondici, ale pomohou vám správně tvarovat postavu i v interiérových podmínkách.