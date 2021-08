Nejrychlejší horská dráha světa musela zavřít. Návštěvníci si na ní lámali kosti

Provozovatelé japonského zábavního parku Fuji-Q Highland po 20 letech zavřeli nejrychlejší horskou dráhu světa. Lidé na ní jezdili rychlostí až 180 kilometrů za hodinu. Zároveň však přibývalo návštěvníků, kteří do cílové rovinky dorazili se zlomenými kostmi.

Japonská Do-Dodonpa se chlubí titulem nejrychlejší a nejděsivější horské dráhy na světě. Odvážlivce, kteří si na ni troufnou, čeká necelá minuta divoké jízdy, při níž rychlost v jeden moment za pouhé dvě vteřiny vystoupá až na 180 kilometrů za hodinu. Správci zábavního parku Fuji-Q Highland s výhledem na horu Fudži však nyní vyhlášenou atrakci nečekaně uzavřeli.

Důvodem mohou být přibývající incidenty, při nichž si návštěvníci přivodili vážná zranění. Od loňského prosince totiž z horské dráhy nejméně šest lidí odcházelo se zlomeninou, nejčastěji na krku nebo zádech. Informoval o tom zábavní web Unilad.

Horská dráha přitom otevřela už v roce 2001 a za celých 20 let bylo podobných úrazů naprosté minimum. Odborníci tak náhlý nárůst nehod přičítají tomu, že provozovatelé parku před čtyřmi lety záměrně zvýšili rychlost dráhy z původních 172 kilometrů v hodině na dnešních 180.

Firma Sansei Technologies, která Do-Dodonpu vyrobila, se už všem zraněným návštěvníkům omluvila. Dosavadní vyšetřování ale stále neodhalilo, proč přesně k nepříjemným incidentům na dráze dochází.

Profesor architektury na Nihon University Naoja Mijasato přišel s teorií, že by na vině mohla být příliš náhlá akcelerace na maximální rychlost. Na vrcholu dráhy totiž zrychlení dosahuje třikrát větší síly, než má zemská gravitace, takže lidé v tomto bodě zažívají podobné pocity jako astronauti při vypuštění rakety.

"Pokud člověk nedokáže zrychlení odolávat, může si přivodit zranění. Problém může být také v tom, jak jezdci na dráze sedí. Mezi svými zády a sedačkou by ideálně neměli mít volný prostor. Pokud sedí špatně, zaměstnanci zábavního parku by je na to měli upozornit," zdůraznil Mijasato.

