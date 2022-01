V tom se dá vážně bydlet? Komik představuje své bydlení na 9 metrech čtverečních

Pražský dopravní podnik dokončil geologický průzkum stavby trasy metra D, který vyšel na zhruba 1,82 miliardy korun. Nyní čeká na hlavní stavební povolení ke stavbě úseku z Pankráce na Olbrachtovu. Stavět by se mohlo začít letos na jaře. O financování výstavby jedná město s Evropskou investiční bankou. Ve středu to řekli primátorovi náměstci Adam Scheinherr (Praha Sobě) a Pavel Vyhnánek (Praha Sobě) a generální ředitel DPP Petr Witowski. Trasa metra je z Olbrachtovy plánována do Písnice.