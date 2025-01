Nejlepším inovátorem roku 2024 se stala společnost Carebot

V rámci kategorie ÚJV Nejlepší inovátor roku, která je součástí podnikatelských soutěží Firma roku a Živnostník roku, jsou oceňovány zajímavé firmy, které mají potenciál přispět k rozvoji oboru v němž podnikají nebo zavedli významnou inovaci či novou technologii, využívají chytrá řešení pro svůj byznys či příkladně podporují udržitelnost.

Vítězný Carebot je český startup v oblasti zdravotnické technologie. Vytváří revoluční systémy na bázi AI a machine learning pro analýzu rentgenových snímků plic, mamografických snímků a faktur kostí. Původním nápadem bylo vytvořit samostatný́ software pomáhající lékařům. "Po konzultacích s lékaři z praxe došlo k úpravě tohoto záměru a začali jsme se integrovat do systémů, které lékaři běžně v praxi používají. Neměníme tak jejich workflow a jejich práci pouze zpřesňujeme a zrychlujeme," říká Marek Řehoř, Chief Operating Officer společnosti Carebot. Z původní myšlenky se nyní společnost zaměřuje na tři konkrétní řešení, z nichž jedno zvládla po přibližně roce certifikovat pro nasazení do klinické praxe po celé Evropské unii. Zákazníky jsou nemocnice a specializované kliniky. Klíčovým rozlišovacím faktorem pro společnost je schopnost úzce spolupracovat s lékaři a nemocnicemi při vývoji produktů, jedinečná integrace do stávajících workflow lékařů bez potřeby zásadních změn a specifické know-how a datové sady, které umožňují vytvářet vysoce přesná a efektivní řešení.

"Carebot nás zaujal inovativním přístupem v oblasti zdravotní diagnostiky, se zaměřením na běžně využívaná obrazová vyšetření. Jejich software založený na umělé inteligenci a strojovém učení se stává spolehlivým partnerem sloužícího lékaře, bez ohledu na denní i noční směnu, v malé i velké nemocnici, v Česku, v Evropě, ve světě. Společnost ÚJV Řež se mimo jiné pohybuje i v oblasti radiofarmacie, zejména molekulárních zobrazovacích metod s využitím PET-CT kamer. Z vlastní zkušenosti tak víme, jak důležité je vyhodnocení získaných snímků k určení dalšího průběhu vlastní léčby. Díky těmto inovativním metodám vyhodnocení snímků pak může efektivní vyšetření významně zvýšit šance na úplné uzdravení a výrazně zkrátit dobu návratu pacienta do běžného života," uvedl Martin Ruščák, ​generální ředitel​ společnosti ÚJV Řež, která kategorii ÚJV Nejlepší inovátor roku podporuje.

Podnikatelské soutěže Firma roku a Živnostník roku pomáhají českému podnikání již 20 let. V loňském roce se do hlavních kategorií registrovalo více než 2 700 firem a živnostníku. V rámci finálového galavečera, který proběhl v prosinci 2024 na pražském Žofíně, byly vyhlášeny také doprovodné kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař, ÚJV Nejlepší inovátor roku, VINCI Construction CS Udržitelné podnikání roku a Česká televize Podnikatelské stříbro.

Do podnikatelských soutěží se v hlavních soutěžních kategoriích Volkswagen Firma roku a MONETA Živnostník roku může zapojit v podstatě každý́ živnostník a většina u nás podnikajících firem. Je to jednoduchá cesta, jak ukázat svůj potenciál a propagovat vlastní podnikání.

Registrace do ročníku 2025 jsou otevřeny. Všechny informace k přihlášce do soutěže jsou dostupné na www.firmaroku.cz.

Výsledky Firma roku a Živnostník roku za 2024

Hlavní kategorie:

Volkswagen Firma roku 2024

1. CONTEG, spol. s. r. o. - výroba rozvaděčů a řešení pro výstavbu datacenter (Praha)

2. Kubíček Factory s.r.o. - výroba horkovzdušných balónů, nafukovadel a ultralehkých letadel (Brno)

3. SALTEK, s.r.o. - vývoj a výroba přepěťové ochrany (Ústí nad Labem)

MONETA Živnostník roku 2024

1. Zlata Otavová - cukrářská technoložka (Zavidov)

2. Pavel Špelda - řezbář (Červený Kostelec)

3. Oldřich Menšík - ekologická rodinná farma (Kunčice pod Ondřejníkem)

Doprovodné kategorie:

MONETA Živnostník roku Srdcař 2024

Zdeněk Farský - řezbář, sochař (Náchod)

ÚJV Nejlepší inovátor roku 2024

Carebot s.r.o. - vývoj zdravotnických systémů na bázi AI (Rozdrojovice)

VINCI Construction CS Udržitelné podnikání roku 2024

Bayaya s.r.o. - designové inovativní dřevostavby (Pelhřimov)

Česká televize Podnikatelské stříbro 2024

TONAK a.s. - výrobce pokrývek hlavy (Nový Jičín)