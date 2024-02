"Nejhorší bylo to škrábání". Turistické muzeum figurín proměnili na dům české módy

Do Hrzánské pasáže v kulisách pražského Starého města dříve Češi neměli proč chodit. V obchůdcích se zelenými okenními rámy sídlily firmy, které svou nabídkou cílily hlavně na zahraniční turisty. Se začátkem nového roku se ale nabídka razantně mění. Sídlit tu mají hudebníci i umělci, kteří průchod do Celetné ulice kulturně povznesou. Nedávno tu už otevřel prostor pro českou mladou módu "Sláva!".

Pasáž, která je součástí barokního paláce Hrzánů z Harasova, je jen pár kroků od Staroměstského náměstí a patří Hudební nadaci Stadler-Trier. O její proměně začal majitel uvažovat po pandemii koronaviru, kdy většina zdejších firem zaměřená na zahraniční turisty zkrachovala nebo vypověděla nájem. Prostory chce nadace zrekonstruovat, než ale vypracuje projekt, rozhodla se je nabídnout umělcům, designérům i hudebníkům, kteří do centra města přivedou místní i současnou českou kulturu.

Koncem minulého roku tu otevřel nový prostor zaměřený na oděvní módu, textil, šperkařství a design. Centrum nazvané "Sláva!" založila Tereza Váchová vlastně náhodou, původně chtěla v paláci uspořádat přehlídku mladé módy ve spojení s klasickou hudbou. "A tady s tím nápadem jsem přišla na schůzku sem do paláce Hrzánů a odešla jsem s nabídkou tohoto prostoru. Větší už tu není," směje se sympatická designérka a zakladatelka projektu Skin On The Market, který má za cíl pořádat módní přehlídky s kulturním přesahem.

Prostor o dvou místnostech v patře si začátkem 20. století pronajímali rodiče Franze Kafky. Měli tu galanterii, na niž později navázal otec Jana Stadlera, obchodník a mecenáš vážné hudby. Na jeho odkaz chtěla Váchová navázat, jak ale přiznává, finální název módního centra se tak trochu "ztratil v překladu":

"Značka Sláva vznikla tak, že jsem křestní jméno Františka Stadlera zaměnila za Slávka a v interní komunikaci jsem místu přezdívala obchod pana Slávy. A i když jsem si svou chybu později uvědomila, už se to nějak zažilo a my to nechtěly měnit," červená se majitelka značky, která prostor vede se svou kamarádkou Jarmilou.

Na začátku byl opuštěný prostor po muzeu voskových figurín. Charakterizovaly ho černé stěny, z nichž tu a tam koukaly dráty, a také díra v podlaze, která neutěšeným způsobem spojovala dvě patra. Protože měla dvojice omezené finance, začala shánět někoho, kdo by projekt podpořil a pomohl jim místo proměnit v důstojný sál pro vystavování značek mladých umělců, módní přehlídky a coworkingovou dílnu. Dobro dárce našli v ateliéru A8000.

"Dlouhodobě podporujeme Budějovický Majáles. Když se nám ozval kolektiv Skin On The Market, který vychází ze stejného kreativního podhoubí, rádi jsme na spolupráci kývli. Inspirací pro architektonické řešení nám byl samotný prostor a jeho multifunkční využití. Dá se říci, že jsme se snažili vytvořit scénu pro vše, co se tady bude v budoucnu odehrávat. Ať už to jsou výstavy, přehlídky, stálý obchod nebo setkávání místní komunity," říká architekt Petr Jakšík.

Rekonstrukce trvala 56 dní. Rychle to šlo i díky studentům z ČVUT a filozofické fakulty v Praze, kteří se zapojili do úprav černých stěn a budování cooworkingové dílny. "Myslím si, že během těch necelých dvou měsíců se jich tu vystřídalo takových třicet. Nejhorší bylo seškrábat ze zdí barvu. Ale díky dobrovolníkům to šlo rychle," říká Váchová. "Každý si svou část realizoval po svém, stěžejní bylo neseškrábat vše. Chtěli jsme dosáhnout výsledku, který prostory prosvětlí a dodá jim výtvarný nádech," dodává architekt.

Podívejte se v galerii na to, jakým způsobem trojice oživila muzeum voskových figurín i co se ve Slávě! dá dělat.