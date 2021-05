Nejdelší pes světa? Fenka barzoje je virálním hitem, její čenich měří 30 centimetrů

Seznamte se, madam Eris Předkusová, královna čumáků. Tak svou tříletou fenku barzoje s nadsázkou pojmenovává její americká majitelka na sociální síti Tiktok. Eris kvůli svému vzrůstu získala na internetu přízvisko nejdelšího psa na světě s největším čenichem. Ten podle její majitelky měří přes 30 centimetrů. Videa s fenčinými vtipnými kousky se staly hitem sociálních sítí.

Američanka Lily Kambourianová z města Richmond ve státu Virginie si Eris, fenku barzoje neboli ruského chrta, pořídila v roce 2018. Od té doby si při procházkách musela zvyknout na větší pozornost od kolemjdoucích. Lidé ji kvůli jedinečnému a zajímavému vzhledu její fenky často zastavují, uvedla Kambourianová pro britský deník Daily Mail.

"Eris se narodila do vrhu tří štěnat ve městě Keysville ve Virginii. Když jsme je poprvé navštívili, bylo už jasné, že Eris bude mít předkus," vzpomínala majitelka. "Ten by ji vyřazoval ze všech psích výstav, protože to je genetická vada. Nám to ale vůbec nevadilo. Přišla rovnou k nám a sedla si na klín mému partnerovi," dodala.

Kambourianová si kvůli vzrůstu své fenky musela pořídit vyšší plot, aby ho Eris nemohla přeskočit. Od čenichu po ocas podle ní fenka měří přes 145 centimetrů. Ačkoliv to nemá oficiálně potvrzené, věří, že Eris je psem s nejdelším čumákem na světě.

Se svou dnes již tříletou fenkou Kambourianová natáčí krátká videa z běžného života a sdílí je na internetu, kde lidé Eris označují jako nejdelšího psa světa. Na Tiktoku se její příspěvky líbily už sedmi milionům uživatelů. Díky svému vzhledu se Eris dostala i na stránky světových médií.