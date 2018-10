Nehrajte Fortnite, najděte si jinou zábavu, nabádal princ Harry děti v Anglii

před 49 minutami

Vévodové ze Sussexu vyrazili na královskou tour do jižní Anglie. Princ Harry při této příležitosti varoval žáky místních škol před návykovým hraním počítačových her. "Co je to s těmi rodiči?" ptal se údajně také učitelů. Děti se zase Meghan Markleové ptaly na to, kolik je jí let a jak velký je jejich palác.

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu vyrazili po necelém půl roce od své svatby do hrabství na jihu Anglie, jehož titul nesou. Princ Harry a Meghan Markleová se při této příležitosti setkali také s žáky místních škol. Princ Harry se dal do řeči s osmiletými chlapci, kteří se jej zeptali, zda hraje Fortnite. "Zeptal se nás, kolik nám je, a řekli jsme mu, že osm. Odpověděl nám, že bychom neměli hrát Fortnite," uvedl pro britský deník Telegraph jeden z chlapců. Princ je varoval před hraním "návykových počítačových her" a doporučil jim, aby si raději našli jinou zábavu. Podle Telegraphu údajně dodal otázku: "Co je to dnes s těmi rodiči?" Fortnite, kterou hrají miliony hráčů po celém světě, je přístupná od dvanácti let. Ve Velké Británii je však kritizována politiky, školami, a dokonce i anglikánskou církví pro údajně návykové účinky. Kolik vám je let? Učitelka na jedné z místních škol princi řekla, že je také znepokojuje, že hru hrají děti mladší dvanácti let. To vévodkyně ze Sussexu byla postavena před jinou otázku. "Kolik vám je let?" zeptalo se údajně jedno dítě Meghan Markleové. Upřímně odpověděla, že sedmatřicet. Brightonské děti taky zajímalo, jak velký je jejich palác a jestli můžou dostat jejich telefonní číslo. Telegraph také napsal, že některé děti vévodu nepoznaly a myslely si, že jde o fotbalistu Harryho Kana z klubu Tottenham Hotspur. Britští vévodové kromě setkání s žáky absolvovali také návštěvu charitativní organizace Survivors’ Network, pomáhající obětem sexuálního násilí, a zúčastnili se slavnostního otevření univerzitního technologického parku. Podívejte se: Neznáte Fortnite? Pak jste oficiálně staří Herní nářez: Fortnite Battle Royal | Video: Aktuálně.cz | 02:15