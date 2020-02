Nebojte se zážitkové gastronomie

Salabka

Zážitková gastronomie není nic nového, znali jej již v dobách První republiky

Restaurací je jak máku, některé skvěle plní svojí primární funkci, slovo restaurace vychází z anglického slova "restore" - obnovit, a původní vyznám restaurací bylo obnovovat zdraví svých návštěvníku s pomocí zdravého, nutričně vyváženého jídla.

Hodně jsme se jako společnost od té dobu posunuli. Primární funkce restaurace stále zůstává stejná, pouze jsme přidali aspekt zábavy a požitku. Jít na koncert, do divadla, galerie nebo restaurace, není v tom rozdíl. Za vším budou lidé, kteří zasvětí svůj život danému oboru a kteří se snaží ve vás vzbudit příjemné pocity, které se mění na nevšední zážitky.

Rád bych mluvil o konceptu fine dining, neboli zážitkové gastronomie. Nejen proto, že se mu posledních 10 let své profesionální kariéry věnuji, ale také proto, že lidé se ho trošku bojí. Fine dining je pro mě zajímavý hned z několika důvodů. Nemusím se v kuchyni držet žádných pravidel a můžu povolit uzdu kreativitě. Také se můžu z radostí vyhnout trendu tří komponentů na talíři, který je teď momentálně tak populární. Můžu jídla zkomponovat do rozsáhlého degustačního menu a nabídnou hostům plnohodnotný zážitek spojený s jídlem a vínem, které v našem případě roste hned za okny naší restaurace Salabka. Můžu také propojit svojí práci se servisem, který je prodlouženou rukou všeho, co v kuchyni děláme. Je toho opravdu hodně, jídlem vše začíná, vínem a servisem pokračuje, zastřešené unikátním prostředím, kde každý malý detail a spokojenost hostů je tím nejdůležitějším.

Vytvořit takový zážitek není vůbec jednoduché, stojí za ním týmová práce profesionálů a hodiny příprav a plánování. Samozřejmě samotné pokrmy se musí každý den připravit s nejlepších čerstvých surovin. Práce šéfkuchaře však nekončí pouze vařením. Důležitou součástí je také samotné shánění unikátních ingrediencí od prověřených dodavatelů, producentů a pěstitelů. Přísloví, když dva dělají totéž, není to vždy totéž, platí v gastronomii dvojnásob. V mnoha restauracích můžete najít podobnou nabídku i jednotlivá jídla, ale stejně nakonec všechny budou chutnat jinak. Je to především zásluhou kvality ingrediencí a přístupem lidí, které jídlo připravují. Jedinečnost, kreativita, unikátní zážitky to vše sebou přináší svou cenu, kterou nelze srovnávat s běžnou návštěvou restaurace. Návštěvou zážitkové restaurace se skutečně posouváme do odvětví zábavného průmyslu. Na koncert The Rolling Stones také nepůjdete každý den.

Návštěva zážitkové restaurace není zcela určitě pro každého. Musíte jídlo opravdu milovat a vyhranit jej nad rámec základní výživové hodnoty. Věřím však, že si postupem času najde ještě více příznivců. Je dobře, že dnes máme takový výběr restaurací a naštěstí nejsou všechny stejné. Pokud však chcete objevit kouzlo gastronomie v okolí největší pražské vinice, která sebou nese nezaměnitelnou stopu v České historii, zavítejte do pražské Troje.

Petr Kunc, Šéfkuchař restaurace Salabka