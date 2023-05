"Jiří, tam už jí nesahej." Režisér Rafťáků musel Mádla v roli puberťáka krotit

Víc než jen letní láska. Při natáčení filmu Rafťáci se daly dohromady hned dva páry. Režisér Karel Janák se při něm seznámil s o sedmnáct let mladší herečkou Veronikou Khek Kubařovou, jejichž vztah vydržel dokonce sedm let. Kdo další se do sebe díky filmu zamiloval a proč musel režisér Karel Janák krotit Jiřího Mádla při natáčení milostných scén? Dozvíte se v Historkách z placu.

2:26 "Jako kdybych točil Pozdravy z kožených kalhot." Režisér Rafťáků musel Mádla velmi krotit | Video: Aktuálně.cz

Film Rafťáci, který vyšel v roce 2006, stál 30 milionů korun. Už za první promítací víkend si na sebe víceméně vydělal, do kin na něj totiž přišlo více než 103 tisíc diváků. Celkově ho v kinech vidělo téměř 500 tisíc lidí. Výdělek činil skoro 70 milionů. Rafťáci v dobových recenzích obdrželi podobná hodnocení jako jejich předchůdci - film Snowboarďáci. Novodobé teenagerské komedii kritici vyčítali jednoduchou a předvídatelnou zápletku, ocenili naopak komediální scény a herecké výkony. Ačkoliv se v rolích objevili ti samí herci a zápletka se zaměřila opět na ztrátu panictví, nešlo o stejné postavy. Zatímco v novějším filmu Mádl s Vojtěchem Kotkem hrají Filipa a Danyho, ve Snowboarďácích ztvárnili Jáchyma s Rendym. Pro diváky to mohlo být matoucí, protože postavy se víceméně chovají podobně a mají stejné motivy. V obou snímcích navíc Kotkovu matku hrála Veronika Freimanová. Podívejte se také na Historky z placu o filmu Snowboarďáci. 2:17 Při natáčení Snowboarďáků se pařilo tak, že druhý den zvukař sotva udržel mikrofon | Video: Erika Šedivá, Magic Box

