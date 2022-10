Napjaté svaly, pot, zranění a euforie. V Katalánsku soutěžily věže z lidských těl

V Katalánsku se v neděli konala soutěž ve stavění lidských věží, nejvyšší měla 13 metrů. V býčí aréně v severovýchodním španělském městě Tarragona klání sledovalo na 11 tisíc diváků. Lidské věže patří od roku 2010 na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO, které je chápe jako nedílnou součást katalánské kulturní identity.

Během události se v Tarragoně jednou za dva roky sejdou týmy soutěžících, aby postavily co nejvyšší a také co nejsložitější věž. Účastníci si stojí na ramenou. Vítězem se stal tým z Vilafrancy. Porazil tak čtyřicet dalších skupin a sebral odměnu ve výši 16 tisíc eur, v přepočtu je to asi 393 tisíc korun.

Věž nejlepšího týmu měřila asi třináct metrů. Vítězství mu vedle výšky přinesla také technika a rovněž úroveň bezpečnosti při demontáži. Během nervy drásající soutěže některé věže začaly kolísat a členové týmu popadali na své společníky v nižších patrech. Podle organizátorů museli zdravotníci ošetřit 71 soutěžících a 13 z nich muselo dokonce do nemocnice.

Katalánská tradice před pěti lety zavítala i do Česka. Zahraniční soubor své umění předvedl na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze a později v Ostravě. Podívejte se v galerii, jak vypadá soutěž přímo v její katalánské kolébce.