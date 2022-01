"Lidé si ho pletou se psem." Obrovský kocour je hvězdou internetu

Když si Julia Mininová z ruského města Staryj Oskol přivezla před necelými dvěma lety domů koťátko, ještě netušila, do jaké velikosti vyroste. Její mazlíček Kefir nyní váží přes 12,5 kilogramu a na ulici si ho lidé pletou se středně velkými psy. Mininová se nyní obává, že jeho nabírání na váze ale ještě není u konce - mainské mývalí kočky mnohdy rostou až do tří či čtyř let věku.

1:49 Kocour Kefir je starý teprve 22 měsíců a již váží přes 12,5 kilogramu. | Video: Instagram / yuliyamnn, TikTok / mainecoonkefir

Kefir je starý teprve 22 měsíců a již váží více než průměrný dospělý samec tohoto kočičího plemene, které se řadí mezi ty největší na světě. Když někdo spatří Kefira poprvé v životě, je podle Mininové z jeho obrovského vzrůstu pokaždé v šoku a nevěří svým vlastním očím. "Pokud ke mně do domu přijde někdo úplně cizí, tak si ho často na první pohled splete se psem," uvedla Mininová pro britský server Daily Mirror. "A když zase ke mně přijdou přátelé, tak je jejich pozornost upřena jen na něj. A to si pak hodně užívá," dodala. Kefir je podle majitelky velmi chytrým a klidným kocourem. Jeden z jeho oblíbených zvyků ji ale nyní začíná dělat potíže. "V noci si na mě rád vleze a spí se mnou. Když byl koťátkem, tak to bylo v pořádku, ale teď jak je obrovský a těžký, tak už je to docela oříšek," dodala. Fotografie a videa Kefira začala Mininová v posledních měsících publikovat na svých sociálních sítích. Díky svému nezvykle velkému vzrůstu se již dostal i na stránky světových médií.