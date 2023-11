Popelka Libuše Šafránkové ožije na výstavě přímo v saském zámku, kde se natáčela

K filmové pohádce Tři oříšky pro Popelku režiséra Václava Vorlíčka, která si připomíná 50 let od premiéry, v Německu neodmyslitelně patří saský zámek Moritzburg. Barokní sídlo, ve kterém žil princ v podání Pavla Trávníčka, je nyní uzavřené, protože v něm vrcholí přípravy na pravidelnou zimní výstavu o vzniku oblíbeného snímku.

Ani to však turistům nebrání v návštěvě, protože vedle procházky v krásném okolí mohou na zámeckých schodech hledat střevíček, který zde při útěku z bálu ztratila Popelka v podání Libuše Šafránkové.

"Nebyla jsem zde 12 let," nechala se slyšet Karin Jahnová, kterou manžel fotil na schodech u střevíčku. "Když jsme ještě bydleli v Drážďanech, tak jsme sem často jezdili. Přijeli jsme zavzpomínat," poznamenala. To, že zámek je nyní uzavřený, Jahnové nevadilo. "Je krásný podzimní den," dodala.

Zatímco manželé Jahnovi z Frankfurtu nad Odrou si užívali procházku klidným parkem, za zdmi zámku měli pracovníci tamního muzea plné ruce práce s přípravou výstavy, která se návštěvníkům otevře 22. listopadu a potrvá do 25. února. Organizaci vede kurátorka Margitta Henselová, která na výstavě pracuje již od léta.

"Zatímco jiní odjíždějí na letní dovolenou, já už začínám přemýšlet o zimním filmu a o Vánocích. Je s tím hodně práce, podobně jako s jinými výstavami. Musíme uzavřít smlouvy, požádat o exponáty, nasmlouvat si kostýmy a rekvizity z filmového studia v Postupimi. Část prostor také musíme přestavět na pohádkový zámek," vysvětlila Henselová, co příprava výstavy o Popelce obnáší.

Výstava se v Moritzburgu, kde se stejně jako na českém vodním hradu Švihov pohádka natáčela, koná každý rok, zájem o prohlídku se ale rozhodně nezmenšuje. "Loni přijelo na Popelku 120 tisíc lidí," řekla Steffi Schuchová, která má na saských státních zámcích na starosti služby pro návštěvníky a média.

Vánoční stálice i v Německu

Poznamenala, že mnoho turistů přijíždí za Popelkou z Česka, kde je stejně jako v Německu filmová pohádka vánoční stálicí. Kolik Čechů do Moritzburgu přijíždí, známo není. "Neevidujeme, odkud turisté přijíždějí, v každém případě jich je ale opravdu mnoho," uvedla. "Kdybych řekla 10 tisíc, tak by to bylo málo, možná jich je až čtvrtina," dodala Henselová.

"Jsou velmi dobře informovaní. Přesně vědí, co chtějí vidět," řekla o českých turistech jedna z pracovnic muzea, která připravovala zámek na otevření. Jinak podle ní Češi z návštěvnických řad nijak nevybočují. Henselová uvedla, že mnozí Češi návštěvu Moritzburgu spojují s vánočními trhy v Drážďanech a že na zámek pravidelně přijíždějí i školní třídy.

Právě advent je obdobím, kdy do Moritzburgu míří davy lidí. Ne každý se ale do zámku může dostat, protože hlavně o víkendech není výjimkou, že již dopoledne jsou lístky vyprodané na celý den. "Nabízíme ale možnost koupit si lístky předem přes internet," uvedla Schuchová. Takový lístek není nutné ani tisknout, postačí ho ukázat v mobilním telefonu.

Zájem začíná už v létě

S předprodejem vstupenek začal zámek od 1. listopadu. "Mnoho lidí si už lístky zajistilo. Denně máme obrovské množství telefonátů a e-mailů, ve kterých se nás lidé na lístky dotazují," řekla Schuchová. Poznamenala, že zájem o Popelku začíná už v létě. Těm, kteří si chtějí lístek koupit až v zámecké pokladně v Moritzburgu, doporučuje Schuchová návštěvu během pracovního týdne v odpoledních hodinách. "Dobrý čas je tak od dvou odpoledne," řekla.

Návštěvníky na výstavě čekají podrobné informace o filmu, natáčení, hudbě nebo o dabování. Pýchou Moritzburgu jsou originální kostýmy a rekvizity. Henselová osobně za vrchol výstavy považuje originální předměty a také pozoruhodnou historii, která za filmem stojí. "Člověk se dozví, co vše musí udělat režisér, maskéři, kameramani, herci a všichni ostatní kolem, aby vznikl kousek filmu. A pak také ty triky, které se dnes dělají digitálně. Tehdy se používaly šablony, stavěly se modely. Mnoho lidí dnes neví, s jakým vybavením se tehdy film natáčel," řekla.

Na výstavě mohou lidé snadno strávit i několik hodin, pokud se začtou do natáčecích deníků. Ty jsou zpracované digitálně a detailně se věnují každému ze 40 natáčecích dní. Němčiny se Češi obávat nemusí, protože výstava je dvojjazyčná stejně jako film, který vznikl v československo-východoněmecké koprodukci. O tom, že je výstava velmi dobře připravena i pro české návštěvníky, svědčí i plakáty před zámkem, které jsou v češtině a němčině.

"Macecha" Čechům dobře rozuměla

Návštěvníky vyhledávané jsou také různé zajímavosti o filmu. Například to, že záběr s holuby, kteří za Popelku přebírají hrách, je ve filmu pozpátku, aby nebylo vidět, že ptáci kuličky hrachu ve skutečnosti zobají. Návštěvníci se rovněž dozvědí, že německá herečka Carola Braunbocková hrající macechu uměla česky, protože se narodila v Československu a do Německa musela odejít po druhé světové válce. Braunbocková svou češtinou, o které Vorlíček nevěděl, zaskočila štáb poslední natáčecí den. Režisér se pak strachoval, zda se k ní československý štáb choval zdvořile a zda ji třeba maskéři nepomlouvali.

Schuchová se s Henselovou shodují, že film i přes své stáří velmi dobře funguje také v dnešní době. "Film je velmi aktuální. Popelka je mladá a emancipovaná žena, která si věří," řekla Schuchová o tom, proč se snímek stále těší mimořádné oblibě nejen v Česku a Německu, ale také třeba v Norsku. Henselová poukázala na skvělé scény v kouzelné krajině a také na vtip, radostnost a lidskost, což označila za Vorlíčkův um. "Lidé mají film rádi i po 50 letech. Je to vidět i na tom, kolik lidí jezdí kvůli filmu na zámek," řekla.

Za další klíč úspěchu pak Henselová považuje filmovou hudbu. Ta na výstavě hraje jako zvuková kulisa. "Filmovou muziku tady na zámku posloucháme každý den po dobu několika měsíců. Většinu z nás to nijak neruší, protože je to pěkná hudba," řekla. Ujít si nenechá ani samotnou pohádku, kterou německé televize budou o Vánocích vysílat zhruba ve 20 reprízách. "Rozhodně se budu i letos dívat," dodala.

Spolu s pravidelnou výstavou o Popelce se Moritzburg rozhodl zopakovat i výstavu o životě Libuše Šafránkové, která zemřela v roce 2021. V sobotu 25. listopadu přijede na zámek filmový princ Pavel Trávníček, který pořádá autorské čtení ke svým hereckým memoárům Tři oříšky pro prince. Pravidelně se také budou konat komentované procházky zámeckým parkem, které jsou zaměřené na vznik filmu.

Jak to vypadalo v Moritzburgu během loňské sezony, se můžete podívat v galerii.