Na rušnou silnici vjelo zničehonic auto, hrůzně vyhlížející chyba má šťastný konec

Auto řítící se zničehonic do rušné pětiproudé silnice natočily v thajském Bangkoku průmyslové kamery. Modré mitsubishi jako zázrakem projelo všech pět pruhů, aniž by do něj někdo vrazil. Později se ukázalo, že v něm nikdo nebyl, majitel pouze zapomněl zatáhnout ruční brzdu. Na událost muže upozornil personál blízké restaurace, ve spolupráci s ním pak dostal auto bez následků na bezpečné místo.

0:45 Špatně zabrzděné auto couvalo skrz rušnou dálnici | Video: Reuters