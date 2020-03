Myslíte, že spoření a utrácení nejdou dohromady?

České domácnosti spoří málo. Téměř třetina z nich by nedokázala pokrýt z úspor nečekaný výdaj ve výši 10 tisíc korun. Jen polovina Čechů by dokázala bez větších problémů ustát výpadek jednoho měsíčního příjmu. Odborníci přitom doporučují mít rezervu minimálně na tři, optimálně na šest měsíců.

Někdo má skutečné existenční problémy a ze svého platu tak tak uhradí nutné náklady na život. Hodně lidí však určitou rezervu má - jen ji velmi často utrácejí za věci, které nutně nepotřebují. Obvykle jsou to právě menší nákupy zbytných věcí, které vám nenápadně tahají drobné z peněženky, až vyšplhají k několika stovkám či tisícům měsíčně.

Co kdybyste dali svým financím nějaký řád?

A co kdybyste zároveň při utrácení neměli žádné výčitky?

mBank nabízí produkt mSpoření. Skrývá v sobě nejen klasický spořicí účet s příjemným úrokem ve výši 1,2 %, ale nabízí také různé možnosti systematického spoření na váš cíl. Takových cílů si vlastně můžete zvolit až osm. Odborníci doporučují zahrnout mezi ně hlavně rezervu na nenadálé výdaje, dále pak další cíle, které jsou potřebné nebo které jste si vysnili, například dovolenou, výstavbu zimní zahrady u domku, rekonstrukci koupelny, nebo menší cíle, kterých můžete dosáhnout rychleji, třeba nový mobil, nové kolo atd.

"Dosáhnout disciplíny ve spoření je pro většinu lidí těžké. Zodpovědně se snaží tvořit si rezervu na horší časy, velmi často do ní ale také sahají. Nepoužívají ji přitom jen na nezbytné výdaje, ale například i na úhradu dovolené, vánočních dárků a na další drobné zbytné výdaje," uvádí Jan Kamenský, produktový manažer mBank, a dodává: "Když si od začátku nastaví, na jaký konkrétní cíl chtějí spořit, snadno ho dosáhnou".

mBank klientovi pomůže nastavit ve financích jasný řád. Čím více utratí, tím více také naspoří. Z celkového balíku peněz jsou tak pro jistotu převedeny finance na klientovy cíle. Tím se zvyšuje pravděpodobnost, že klient nepodlehne svodům, když na účtu ještě zbydou finance, které může utratit za věci, které zrovna nutně nepotřebuje.

Spořicí účet mSpoření funguje tak, že z každé transakce, kterou provedete platební kartou, převodem nebo výběrem z bankomatu, banka převede klientem definovaný obnos peněz na spořicí účet do kolonky určitého cíle. Minimální částka, ze které se převod uskuteční, je 100 Kč. Klient má možnost si u všech definovaných cílů nastavit různý systém spoření. mBank nabízí 4 varianty: První z nich je zaokrouhlování - při každé transakci se na cíl odloží rozdíl mezi zaplacenou částkou a zbytkem do nejbližší stokoruny (v případě částky, která je násobkem 100 se připíše 50 Kč). Druhou variantou je připsání jakékoliv částky od 10 do 50 Kč. Třetí možností je připsání určitého procenta z platby, a to v rozmezí mezi 1 a 10 %. Můžete také využít trvalého příkazu na vámi určenou částku. mBank při volbě způsobu spoření vždy ukazuje, kolik by klient naspořil za minulý měsíc s daným typem spoření.

Pro jasnou představu uvádíme příklad. Simoniným cílem je našetřit si na skútr. Zvolila si princip zaokrouhlování transakcí na násobky stokorun.

Při objednávce z e-shopu ve výši 1589 Kč si tak na skútr přispoří 11 Kč - jako zaokrouhlení do nejbližší stokoruny. Při výběru z bankomatu ve výši 3000 Kč se jí na mSpoření připíše 50 Kč (pokud je transakce jakýmkoliv násobkem stokoruny, připisuje se vždy 50 Kč).

Spoření vás nijak nelimituje. Změní-li se v průběhu let vaše cíle, není problém je kdykoliv změnit - jak jejich počet, tak zaměření. Spoření můžete případně i na chvíli pozastavit či zrušit. Vše je bezplatné, stejně jako založení i vedení spořicího účtu.