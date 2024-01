Příběhy přemýšlivců: ve třech letech uměli číst, ale někteří to raději skrývali

Ve třech letech začal Darju zajímat mechanismus fotosyntézy, ve čtyřech začala číst a k pátým narozeninám si přála jediné: opravdový model lidského těla. Teď je jí osmnáct a je jedním z mladých lidí zapojených do projektu Přemýšlivec. Ten upozorňuje na často se vyskytující nepochopení a dlouhodobé přehlížení potřeb nadaných a přemýšlivých dětí. Jejich příběhy zachytil fotograf Libor Fojtík.

Podle Nadace RSJ, která projekt Přemýšlivec spustila, nemají nadané děti v Česku dostatečnou podporu a na problémy často zůstávají samy. "Mohou čelit nepochopení ze strany vrstevníků, učitelů i blízkých, vyloučení z kolektivu, šikaně i depresím," upozorňuje. Podle ní jsou potřeby nadaných, přemýšlivých dětí dlouhodobě přehlíženy. Pomocí kampaně chce na to upozornit, ale také ukázat cestu, jak je podpořit a vytvořit jim vhodné podmínky pro rozvoj.

Staví přitom na příbězích nadaných dětí a mladých lidí, kteří jsou ochotni sdílet své zkušenosti včetně překážek, na které kvůli svému nadání narazili a stále narážejí. Jak uvádí nadace, okolí často vnímá pouze nadání těchto mladých lidí, ale nevšímá si jejich potřeb a strádání v jiné oblasti. Jindy naopak jejich nadání nevnímá vůbec, protože je překrývá nějaký doprovázející hendikep.

O tom všem vypráví prostřednictvím svých příběhů "přemýšlivci", tedy mladí lidé, kteří se do projektu zapojili, aby svým nadaným vrstevníkům ukázali, že v tom nejsou sami. A také aby upozornili na to, že je potřeba se tomuto tématu více věnovat.

"Jako fotograf jsem na projektu Přemýšlivec začal spolupracovat počátkem roku 2023," říká Libor Fojtík, který je autorem snímků ve fotogalerii u tohoto textu. "Možnost přispět alespoň trochu ke změně toho, jak současná společnost a vzdělávací systém vnímají nadané děti, mi byla velmi sympatická," říká. Začal fotografovat nadané mladé lidi, kteří se v rámci projektu podělili o své zkušenosti, v jejich prostředí - tedy doma a tam, kde tráví volný čas. "Všichni byli naprosto skvělí bez ohledu na věk. Mám z této spolupráce velikou radost," konstatuje Fojtík.

Nadané děti bojují s velkými problémy a stresem

Opomíjeným a málo známým problémem je, že přemýšlivé děti mají díky vysokému intelektu potřebu věnovat se složitým problémům, ale kvůli emocionální nevyspělosti je ještě nejsou schopny zpracovat.

Uvažují intenzivně o světě a neřešitelnosti jeho problémů, a přitom se setkávají s nepochopením mezi vrstevníky, učiteli i blízkými. Mají sklon k perfekcionismu, ale ještě se nenaučily vyrovnat s tím, že věci dokonalé nejsou, a čelí kvůli tomu velkému stresu. Právě toto neporozumění, nenaplněné potřeby a intenzivní prožívání mohou vést k jejich rezignaci, uzavření se do sebe, někdy až k depresi.

"Problémy kolem nadání se systémově neřeší. Proto podporujeme identifikaci a péči o nadané děti v rámci vzdělávání i péči o jejich duševní zdraví. Naplníme-li specifické potřeby těchto dětí, zvýšíme šanci na jejich zdravý růst," vysvětluje ředitelka nadace Lenka Eckertová.

Častý mýtus: nadaní lidé pomoc nepotřebují

"V České republice převládá mýtus, že nadané děti žádnou podporu a pomoc nepotřebují, protože jsou přece chytré. Tak to rozhodně není. Funkční systém by měl nadaným dětem poskytovat reálné intelektuální výzvy, ale i strategie, jak jich dosahovat," vysvětluje psycholožka doc. Šárka Portešová z Masarykovy univerzity. To se ale nyní v praxi příliš často neděje.

"Kampaň Přemýšlivec nám v hlavách zrála dlouho. Stále jsme se vraceli k tomu, jak je možné, že i ve 21. století nadaní lidé čelí tolika překážkám. Při rozhovorech s nimi jsme dospěli k tomu, že stojí za to podělit se o jejich příběhy. Stávají se prvními ambasadory, hlasy ostatních přemýšlivců, o kterých zatím nevíme. V jejich hledání ale chceme pokračovat a vyprávět příběhy všech, kteří je s námi chtějí sdílet. Přemýšlivci jsou totiž všude kolem nás a my chceme, aby se necítili osamoceni," doplňuje Lucia Brinzanik z Nadace RSJ.