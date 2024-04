Mysleli jsme, že Star Wars jsou blbost. Jenom George Lucas věřil, vzpomíná herec C3PO

Letos v květnu uplyne 47 let od premiéry prvního dílu kultovních Star Wars. Zlatého droida s diplomatickým vystupováním za tu dobu ztvárnil jediný herec. Anthony Daniels, který se rolí nervózního C3PO proslavil, letos zavítal na pražský Comic Con. Za téměř půl století jako jediný z herců figuroval ve všech jedenácti filmech série. "Vlastně jsem celou dobu improvizoval," vypráví pobaveně Daniels.

Svůj první rozhovor s tvůrcem Star Wars, Georgem Lucasem, si osmasedmdesátiletý herec pamatuje dodnes. Tehdy režisérovu nabídku odmítl. Jeho agentka ho však nakonec přemluvila, aby se s Lucasem sešel. Nebyl to ovšem samotný film, co ho přimělo roli přijmout. Při schůzce ho zaujal na zdi připevněný koncept kresby C3PO od Ralpha McQuarrieho.

"Zadíval jsem se na ten obrázek a okamžitě se zamiloval do jeho tváře. Nedokážu to vysvětlit. Zkrátka mě dojala. Ta postava byla velmi osamělá, připadalo mi, jako by se ke mně nakláněla, aby mi řekla: 'Pojď.' A druhý den mi dali scénář. Vůbec jsem tomu nerozuměl. Jediná postava, která se mi líbila, byl C3PO," vysvětluje Daniels. Den poté roli přijal a za dva dny už stál oblepený sádrou. "Nakonec vznikl tvar, který nyní poznáváte," dodává.

Nikdo mu neřekl, že bude mluvit sám se sebou

Původní kostým zlatého droida se skládal z celkem 17 plastových kusů. Celý proces oblékání tehdy vyžadoval dvě hodiny času a šest asistentů. Daniels si navíc před natáčením kostým vyzkoušel jen jednou, a to na 15 minut. S oblekem se pak znovu shledal až před kamerou, v poušti. Zlatě nabarvené kusy plastu neumožňovaly mnoho pohybu. Nepomáhal ani fakt, že herec viděl z helmy robota skrze dva malé otvory. Narážení do rekvizit a kolegů tak bylo běžnou záležitostí.

"Ze začátku jsem netušil, co mám dělat," vzpomíná Daniels na první natáčení. Největší šok přitom přišel až s droidem R2D2. Ve scénáři mají totiž dva roboti naprosto běžnou konverzaci. Při natáčení to ovšem vypadalo jinak. "Nikdo se nezmínil, že R2D2 nikdy neřekne ani slovo. Ani George Lucas mi neřekl, že budu mluvit sám se sebou. To je docela těžké. Tak jsem si psal, co si myslím, že ta plechovka říká," přibližuje herec.

Dnes už dobře známé pípání robota R2D2, kterým odpovídá, bylo přidáno až v postprodukci. Tento jedinečný efekt spolu s šuměním světelných mečů, dýcháním Darth Vadera a zvukem laserových blasterů je dílem zvukového designéra Bena Burtta.

Nejradši má film z LEGO kostiček

První tři snímky ze série Star Wars vznikly na přelomu 70. a 80. let. Až téměř po 20 letech přišly další tři díly, které dějem předchází původní trojici. Danielsovi tehdy znovu zatelefonoval George Lucas. "Bylo to opravdu velké překvapení," připouští. Tentokrát ho nadchlo propojení mezi C3PO a jediem Anakinem Skywalkerem, který droida ve filmu sestaví. "Až za tři dny mi došlo, že Anakin je padouch. A za další tři, že je to Darth Vader!" vypráví pobaveně herec.

Kromě jedenácti filmů tvoří svět Star Wars i řada hraných a animovaných seriálů. Jedním z nich jsou animované Klonové války, kde Daniels svého C3PO dabuje. V rozhovoru pro Aktuálně.cz vysvětlil, že ačkoliv kreslená verze není to samé, co hraná, duch postav zůstává zachován. Navíc u ní nemusí být v kostýmu, což je podle něj speciálně v případě jeho postavy obrovskou výhodou. Také prozradil, že jeho oblíbeným filmem jsou Nové příběhy z Yodovy kroniky vytvořené z LEGO kostiček.

Náboženství jediismu je absurdní, míní herec

V rozhovoru došlo i na téma jediismu jako oficiálního náboženství. "Absurdní," odpovídá bez zaváhání Daniels. "Síla a Jediové reprezentují dobro. Symbolizují svobodu, spravedlnost, pravdu a mír. Právě toho je v současné době poměrně poskrovnu. O náboženství se ale nejedná. Je to hledisko správně smýšlejících lidí. Nemusíte tedy být nábožensky založení, nemusíte vyznávat nějakou víru. Stačí být dobrým člověkem," upozorňuje.

To, že se jako jediný herec objevil ve všech jedenácti filmech, bere jako poctu a zodpovědnost. Když však vzpomíná na natáčení prvního filmu, musí se pousmát. "Všichni jsme si mysleli, že je to blbost. Jenom George Lucas věřil, že je to dobré. Ale pak to viděli diváci a film se stal senzací," směje se.

Na pražském Comic Conu mohli lidé potkat Danielse v sobotu a neděli. Podobné akce má velice rád. "Líbí se mi, že lidé stojí hodiny ve frontě a zároveň navazují přátelství a vyměňují si historky. Zejména Star Wars jsou k tomu skvělé. Darth Maul, princezna Leia, všechny tyto postavy v sobě mají něco, co se dotkne každého," vysvětluje. "A nechť vás provází síla," loučí se hlasem C3PO herec Anthony Daniels.