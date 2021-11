Muž vyšlechtil strom s deseti různými plody ovoce. Připsal si tak nový světový rekord

Australan Hussam Saraf zvládl na jeden strom naroubovat deset různých plodů ovoce, a stal se tak novým držitelem Guinnessova rekordu. Ze své slavné rostliny sklízí dvě odrůdy švestek, dvě odrůdy nektarinek, dvě odrůdy broskví, meruňky, višně, mandle a hybridy meruněk a broskví. Vnímá ji jako metaforu otevřené společnosti, ve které spolu žijí lidé různých kultur a vyznání.

Trvalo deset let, než Hussam Saraf na předměstí australského Sheppartonu vyšlechtil strom, na kterém roste deset různých plodů ovoce, a zapsal se tak do Guinnessovy knihy rekordů. "Předchozímu rekordmanovi se na jeden strom podařilo naroubovat pět druhů, tak jsem se to rozhodl zdvojnásobit," uvedl pěstitel pro deník The Guardian.

Posuzovatelé mu však prvenství původně nepřiznali. Dosavadnímu držiteli rekordu Luisi Carrascovi z Chile totiž vyrostly na jednom stromě meruňky, višně, nektarinky, švestky a broskve. Saraf sice z jednoho stromu sklízí višně, meruňky, mandle, hybridy meruněk a broskví, dvě odrůdy nektarinek, dvě odrůdy švestek a dvě odrůdy broskví, jenže hodnotitelé požadovali deset druhů, nikoli odrůd.

"Namítl jsem jim ale, že Carrascovi uznali nektarinky a broskve jako dva různé druhy, i když jde taky o dvě odrůdy. Souhlasili, že mám pravdu, a snížili dřívějšímu rekordmanovi počet na čtyři, zatímco mně potvrdili pět. Konkrétně švestky, meruňky, mandle, broskve a višně," přiblížil Saraf.

Do zahrady na sídlišti, kterou začal budovat před pěti lety, si za ním chodí pro radu mnoho dalších nadšenců. Proces roubování je podle Sarafa jednoduchý i komplikovaný zároveň. Jeho slavný strom například původně vyrostl z pecky nektarinky, než k němu pěstitel začal z různých stran roubovat větve jiných ovocných stromů.

Svůj strom vnímá jako metaforu pro rozmanitou a tolerantní společnost. Ukazuje totiž lidem, že by mohli žít stejně jako ovoce různých barev a tvarů ve vzájemném respektu. Do Austrálie se přistěhoval v roce 2009 z Iráku a zahradničení se věnoval už v době dospívání, když se na střední škole učil roubovat fíky. O letních prázdninách se zase u prarodičů staral o datle nebo granátová jablka.

Dnes si v květináčích dokáže sám vypěstovat nepřeberné množství plodin od jahod až po banány nebo kokosy. Když zrovna nepracuje na zahradě, živí se jako úředník pro kulturní začleňování na sheppartonské střední škole. "Zahradničení se s mojí profesí dobře doplňuje. Vyšlechtil jsem strom s rozmanitým ovocem a ve škole se zase snažím spojovat různé kultury," řekl.

"Děti byly z úspěchu mého stromu nadšené. Sledovaly celý příběh na Instagramu. Chtěl jsem jim dát příklad, aby se nebály mířit vysoko, aby nikdy neříkaly, že je něco příliš těžké, že něco nezvládnou. Když totiž něčemu věnujete dost úsilí, může se vám jakkoli vysoký cíl vyplnit," vyzdvihl Saraf.

V hlavě už nosí několik dalších rekordů, které by rád překonal. Chce se například pokusit o naroubování padesáti různých peckovicových plodů na jeden strom nebo vyšlechtit nejdelší rostlinu liliovníku, která obvykle dosahuje rozměrů mezi čtyřiceti a osmdesáti centimetry. "Ta moje už má přes metr a půl," pochlubil se Saraf na závěr.

