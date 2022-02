Muž se vloupal do domu, ale nic neukradl. Ještě dal majitelům peníze za rozbité okno

Rotterdamská radnice popřela zprávy v tisku z tohoto týdne, že povolila rozmontovat historický most kvůli jachtě, kterou si nechal v přístavním městě postavit americký miliardář Jeff Bezos. Mluvčí americkému portálu CBS sdělil, že radnice žádnou podobnou žádost od firmy Oceanco, která loď postavila, nedostala. Také starosta města Ahmed Aboutaleb řekl, že o ničem nerozhodl. Společnost Oceanco informace nekomentovala.

Podle předchozích zpráv nizozemského tisku úřady dovolily rozmontovat a dočasně odstranit část historického výtahového mostu Koningshavenbrug z roku 1878. Důvodem údajně bylo to, že luxusní jachta zakladatele internetového obchodu Amazon za 430 milionů eur (10,4 miliardy korun) je příliš velká na to, aby pod mostem proplula.

"Společnost, která loď staví, ještě nepožádala o povolení, takže nyní není co řešit," uvedl mluvčí. Dodal, že by to nebylo poprvé, co by město řešilo podobnou žádost. "Jednou za několik let se stává, že velká loď musí proplout na druhou stranu," prohlásil.

O vydaném povolení nic neví ani starosta Rotterdamu Aboutaleb. Ten odmítá, že by město bylo svolnější jen kvůli tomu, že si novou loď objednal jeden z nejbohatších lidí na světě. "Jde o fakta, a s nimi se chci nejdříve seznámit," uvedl starosta.

Zpráva o rozmontování mostu vzbudila protesty mezi obyvateli Rotterdamu. Po generální rekonstrukci mostu z roku 2017 totiž radnice slíbila, že ho už nenechá rozmontovat. Tento týden mluvčí radnice Frances Van Heijstová řekla tisku, že možnost rozmontovat most stále existuje. V případě, že by se tak stalo, by ale náklady musela uhradit společnost Oceanco.