Za močení do lahve hrozí kurýrům Amazonu vyhazov. Řidiči se bouří, že na WC není čas

Společnost Amazon údajně hrozí svým řidičům v USA, že pokud zapomenou v dodávce lahev s močí, mohou dostat vyhazov. Zaměstnancům se nové opatření nelíbí, tvrdí, že konání potřeby do lahve je sice nešťastné, ale kvůli extrémnímu časovému tlaku někdy nevyhnutelné.

Debata o močení v dodávkách Amazonu se znovu rozvířila poté, co řidič virginské pobočky zveřejnil dopis, který mu prý společnost zaslala, uvedl magazín Vice. "Kurýři nebudou v žádném případě močit do lahví a nechávat své pozůstatky v dodávkách," stojí v dokumentu, který se objevil na redditovém profilu řidičů.

Společnost kurýrům připomíná, že mají během desetihodinové směny rozvést všechny určené balíčky, ale zároveň si dávat i přestávky. "Močení do lahví je velmi nehygienické a zapomenutá lahev v dodávce znamená okamžitý konec," stojí na konci dopisu. Šoféři ale tvrdí, že na zastávky na toaletu během dne nemají zkrátka čas, pokud chtějí stihnout denní plán.

Na magazín Vice se následně samo obrátilo několik kurýrů. Čtyři z nich uvedli, že za lahev v dodávce by dostali okamžitý vyhazov, zaměstnanci jiných poboček sdělili, že by dostali výpověď až po několika napomenutích nebo by je společnost pokutovala.

Paula, řidička Amazonu z Indiany, potvrdila Vicu, že pokud kontrola najde lahev s močí a dopátrá viníka, společnost s ním ukončí spolupráci. Ona sama používá pomůcku pro ženy na močení ve stoje.

Amazon nejdříve popíral, že kurýři močí do lahví

Pracovní podmínky řidičů americké společnosti Amazon se řešily již loni na jaře. Demokratický kongresman Mark Pocan tehdy firmu kritizoval za to, že brání vzniku odborových svazů svých zaměstnanců ve státě Alabama, informovala ČTK.

"To, že zaměstnancům platíte 15 dolarů na hodinu, z vás ještě nedělá "pokrokové pracoviště", když bráníte vzniku odborů a pracovníky nutíte močit do lahví," napsal na Twitter. Amazon to však popřel s tím, že by u nich v takovém případě nikdo nechtěl pracovat.

Poté se ale společnost omluvila a uvedla, že měla na mysli distribuční centra, kde je toalet dostatek, nikoliv řidiče. Podmínky kurýrů ospravedlňovala tím, že často čekají v dopravních zácpách a že kvůli pandemii je pro ně někdy těžké najít toaletu.

V Česku má Amazon pobočku v Dobrovízi u Prahy a další se staví u Kojetína na Kroměřížsku. Poměry v tuzemském Amazonu kritizovala loni v květnu bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Společnost se však vůči ní ohradila a šéf českého Amazonu Michal Šmíd vyjádřil zklamání z toho, že své výhrady k fungování firmy neprezentovala přímo před ním dřív, než je ventilovala na sociálních sítích.

