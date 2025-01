Nezakazujte dospívajícím sociální sítě, radí experti. Spíše s nimi mluvte o rizicích

Zákazy digitálních technologií jsou ve věkové skupině od 13 do 16 let málo efektivní, potenciálně i škodlivé. V reakci na plán Austrálie, kde letos začne platit zákaz sociálních sítí pro děti do 16 let, to v tiskové zprávě uvedli odborníci zapojení do Národního institutu SYRI. Lepší je otevřeně mluvit o rizicích, doporučují vědci.

Dospívající, jimž rodiče používání technologií zakazují, méně často narážejí na znepokojivý obsah. "Zároveň mu ale podstatně hůř čelí, pokud už se s ním setkají, protože s ním nemají zkušenosti a nemají dostatečné digitální dovednosti. Navíc se více zdráhají rodičům svěřit a na nepříjemný zážitek zůstávají sami," uvedla Adéla Švestková, která se věnuje interdisciplinárnímu výzkumu internetu a společnosti. Související Depresí přibývá a ostražitost je na místě. Viník možná číhá ve vaší kapse Rodiče, kteří používají jako hlavní strategii zákazy, mívají minimální přehled o tom, co jejich potomci online dělají a s čím se setkávají. "Paradoxně je tato situace v něčem podobná té, kdy rodiče nenastavují žádná pravidla a adolescenti používají technologie úplně bez jejich zájmu a zásahu," popsala Švestková. Zakazovat sociální sítě experti nedoporučují mimo jiné proto, že většina dospívajících zákaz může jednoduše obejít. "Bylo by proto lepší o rizicích mluvit, ne digitální technologie zakazovat," uvedl David Šmahel, jenž působí v SYRI a na Masarykově univerzitě. Vyrovnaný člověk s funkčním sociálním zázemím dokáže s riziky bezpečně nakládat a co nejvíce se jim vyhýbat i bez zákazu. Adolescenti, pro které sociální sítě mohou být nebezpečné, ale bývají specifičtí - například osobnostními rysy, zájmy nebo vnímáním sebe sama. U některých může zákaz pomoci, u jiných jen omezeně, u dalších může situaci i zhoršit. Chuť objevovat neznámé "Například pro dospívající dívky, které se intenzivně a kriticky soustřeďují na své tělo a vzhled, může být úleva, když budou méně vídat idealizované fotografie těl na Instagramu. K přijetí vlastního těla a odbourání nejistoty, zda odpovídá ideálu krásy, to ale nejspíš nijak nepomůže. Velmi pravděpodobně si takový obsah navíc samy vyhledají, přestože jim škodí, a budou v tom pokračovat i mimo sociální sítě," doplnil Šmahel. Související Češi mladší 34 let tráví na mobilu přes šest hodin denně. Zahání nudu, dostanou stres Používání sociálních sítí je navíc v souladu s potřebami adolescentů, ať už je to navazování vztahů, osamostatňování, nebo chuť objevovat neznámé. "Mladí se na sociální sítě dostanou oklikou nebo místo nich začnou používat jiné, potenciálně rizikovější platformy, například hromadné kanály na WhatsAppu nebo Telegramu," dodala Švestková. Australský zákon podle ní jde přímo proti doporučením odborníků.