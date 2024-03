"Mlátit ženy prutem? Šílený pohanský zvyk." Omlazování dívek v Čechách očima cizinců

Většina euroamerického světa slaví Velikonoční pondělí zcela nevinně. Děti běhají po zahradě a snaží se najít vejce. V Česku se svátek naopak leckdy zvrhne v nezřízené bití i pití. Není tedy divu, že omlazování žen pomocí vrbových proutků může mezi cizinci budit rozpaky. Co na pomlázku říkají Američanka, Francouz, Nizozemec či Ukrajinka? Někdo zvyk považuje za barbarský, někdo oceňuje pivo zdarma.

Američanka Nina Bressler se do Česka poprvé podívala před dvaceti lety a místní velikonoční zvyky nejdřív znala jen z doslechu. Na vlastní kůži se s nimi seznámila, až když jednoho jarního dne vyrazila projet se na koni. "Přišla jsem jako obvykle do stájí, kde už na mě čekal majitel hřebčína, původem z Moravy, a začal mě honit s pomlázkou. Od té doby do stájí na Velikonoční pondělí nikdy nechodím," přiznává čtyřicátnice, která má už čtvrtým rokem české občanství.

Tradice, která má za cíl ženy omladit a zajistit jim plodnost, Američanku nejprve šokovala. Připouští ale, že když se jí narodila dcera, některé české zvyky si přece jenom osvojila. "Jenom vždycky dceři dávám na výběr, co chce z místních tradic dodržovat a co ne. Zároveň je kombinujeme s těmi americkými. Chodíme například hledat velikonoční vejce do jednoho z překrásných pražských parků," zmiňuje Nina Bressler zvyk, který je rozšířený po celém světě, a to v různých obměnách. Někde děti pátrají po kraslicích či malovaných vařených vejcích, jinde zase po těch čokoládových.

Zvyk, který mohli vymyslet jen muži

Nina Bressler přitom zdaleka není jedinou cizinkou, které mrskání žen vrbovými proutky připadá přinejmenším kuriózní. Před pár lety dokonce pomlázka pronikla až do talk show irského komika Grahama Nortona. "Moje manželka pochází z Česka a představte si, že tam ženy na Velikonoční pondělí škemrají, aby jim muži nařezali," prozradil zaskočenému moderátorovi host jménem Andrew. "Opravdu se necháváte bít? Proč?" ptal se pak Norton v následujícím vstupu Češky Petry. Když mu symboliku tradice vysvětlila a přiznala, že se sama nechává dobrovolně vyšlehat pomlázkou, došel Norton k závěru, že zvyk mohli vymyslet jedině muži.

Velmi rozpačitý je z omlazování dívek v Čechách také Nizozemec Bert Neven, který žije přes třicet let v Praze. "Mlátit ženy prutem a ještě si to užívat? Divné. Jako byste smíchali šílené pohanské zvyky s neméně bláznivými katolickými tradicemi a samozřejmě se u toho musíte taky opít," neskrývá Neven averzi vůči českému pojetí nadcházejících svátků.

Pivo zdarma vždycky potěší

O něco smířlivěji vnímá velikonoční pomlázku jednatřicetiletý Francouz Gwendal Gorju. "Líbí se mi, že se Češi svých tradic nevzdávají. Vaše velikonoční zvyky ale pochopitelně můžou spoustu cizinců překvapit. I mně nejdřív pomlázka přišla trochu ujetá. Přesto jsem si ji nakonec docela oblíbil. Přiznávám, že dostávat za vyšlehání pivo zdarma je poměrně lákavé. Jenom jsem pořád trochu nesvůj, když mám jít koledovat k příbuzným svojí partnerky. Není to popravdě ideální způsob, jak udělat dobrý dojem na svou tchyni," směje se Gorju.

Ještě větší pochopení má pro pomlázku dvaatřicetiletá Ukrajinka Julija Jablecká. Dokonce upozorňuje, že v její rodné zemi existuje podobná tradice. Když se jde o Velikonoční neděli z bohoslužby, je zvykem šlehat děti i dospělé vrbovými proutky, což má věřícím přinést očištění. "Stejně tak o Velikonocích barvíme vajíčka, což je krásná, tvořívá tradice, která lidi spojuje. Myslím, že jakékoli tradice mají svůj význam, pokud tedy víte, proč je dodržujete. Často totiž něco děláme jen proto, že se to dělávalo vždycky," namítá Jablecká.



Co takhle oslavit Velikonoce trochu jinak? Co třeba přípravou některé z tradičních svátečních pochoutek.

Video: Místo pomlázky anténa nebo prut namočený do soli. Hrubému násilí se braňte, radí Jasmína Houdek (6. 4. 2023)