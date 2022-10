Mladík v polských Katovicích ukradl tramvaj, jezdil s ní po městě a nabíral cestující

Hnutí STAN v Praze nabídlo vznik magistrátní koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a Pirátům s Prahou sobě. STAN navrhl dvě varianty, kdy při první by obsadilo post primátora Spolu, v druhé by pak STAN a Spolu by mělo většinu v 11členné radě. Cílem STAN je zabránit vzniku menšinové vlády Spolu s podporou ANO, sdělil lídr STAN a dosavadní náměstek primátora Petr Hlaváček. Volby v Praze vyhrálo Spolu před druhým hnutím ANO a třetími Piráty. STAN má v 65členném zastupitelstvu pět mandátů.

Kdyby Spolu přijalo víkendovou nabídku hnutí ANO na menšinovou vládu, znamenalo by to podle STAN selhání demokratických stran a nevyslyšení vůle voličů. "Buďme odpovědní především k Praze a jejím občanům. Stačí zdravý rozum, pár ústupků na všech stranách a máme stabilní radu tvořenou demokratickými stranami. Neměli jsme ambici vést vyjednávání, nekladli jsme si podmínky, v tuto chvíli ale cítím povinnost navrhnout takový postup, aby v Praze nevznikla 'oposmlouva' Spolu s ANO a skrytou podporou SPD," uvedl Hlaváček.

V první nabídnuté variantě koalice by v městské radě mělo Spolu pět radních včetně primátora, Piráti a Praha sobě, kteří uzavřeli vyjednávací Alianci stability, čtyři členy a dva radní by měl STAN. Druhou, kompromisní cestou by mohla být podle Hlaváčka varianta, kdy by Spolu měla většinu šesti radních, Piráti s Prahou sobě čtyři a primátora by dělal zástupce STAN.