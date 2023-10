Místo party na Erasmu noční můra. Kristýna podstoupila potrat a zápasila s úzkostmi

Už jako malá se Kristýna stranila větších kolektivů. Místo dovádění na hřišti si listovala tlustým časopisem a vymýšlela si příběhy. Rodiče ji měli za introvertku. Kristýna však dnes vnímá, že její potíže někdy hraničí se sociální fobií. Když zjistila, že je těhotná, a rozhodla se podstoupit interrupci, přidaly se k nim úzkosti i sebepoškozování. Svůj příběh popsala v podcastu Co z tebe bude?!

"Není pro mě jednoduché s někým vést konverzaci. Jsou dny, kdy jdu do obchodu, a musím si vybrat ten se samoobslužnou pokladnou. Pokud něco potřebuju z obchodu, kde ji nemají, raději tam nejdu," popisuje Kristýna každodenní situaci, která je pro ni však výzvou. Cítí, že společnost je nakloněná spíše extrovertním lidem, což zakusila třeba na jednom pohovoru.

"Chtěli, abych popsala síť svých kamarádů a přiblížila, co je to za lidi. Chvíli jsem mlčela a nevěděla, co říct. Uvědomila jsem si, jak je mi nepříjemné přiznat, že kamarády nemám," vypráví s tím, že preferuje malé množství opravdu hlubokých vztahů.

Přesto, že je pro Kristýnu fungování ve větším kolektivu náročné, loni se rozhodla vyjít ze své komfortní zóny a odjet na Erasmus do Finska. Brzy po příjezdu do cizí země ale zjistila, že je těhotná. Nakonec se rozhodla pro interrupci, kterou podstoupila v Česku, a po dobu zotavování se schovávala u svého přítele. Nechtěla totiž, aby o tom, že podstoupila přerušení těhotenství, někdo věděl, a skoro nevycházela z domu. Pocity, že nepatří do společnosti, se tím ještě umocnily.

"O potratu nikdo nevěděl, ale zároveň to bylo téma, které mě jednu dobu hodně ovlivňovalo. Některé fráze u mě spouštěly pláč, což jsem se snažila skrývat, a tím jsem se od lidí ještě více vzdalovala," vzpomíná mladá žena na nedávné události. I přes dramatický vývoj se Kristýně s vypětím všech sil podařilo Erasmus dokončit. Její boj ale ještě nebyl u konce.

Teprve po návratu do Česka, na který se těšila, na ni totiž zřejmě naplno dolehly uplynulé události. Spustily se velmi silné úzkosti s atakami i několikrát denně a přidalo se také sebepoškozování. "Částečně proto, že jsem opravdu měla touhu si ublížit za to, že jsem provedla něco špatného," říká.

Letos na jaře jí pomohla až terapie. Ta jí nejen umožnila vyrovnat se s tím, co prožila, ale i přijmout svou introvertní stránku. "Naučila jsem se umět si zatím stát, vyhodnotit si, kdy je mi dobře a kdy ne, a snažit se vždycky zařídit tak, abych byla v pohodě, i kdyby to znamenalo odněkud odejít, a nevyčítat si to," shrnuje. Rozhovor najdete ve všech podcastových aplikacích: Soundcloud, Spreaker, Spotify, Apple Podcasty a Google Podcasty.