Medaile se jménem jako dárek pro novorozeně

Narození každého nového malého človíčka je důvodem k obrovské oslavě. Pro maminku, tatínka, prarodiče, ale i širší rodinu je to významná událost. Je dobrým zvykem, že když se jdete na novorozeně podívat, přinesete nějakou pozornost.

Dárek pro novorozeně je vhodné volit podle toho, jak blízký vztah máte k rodičům děťátka. Samozřejmě je plně v pořádku, když se rozhodnete darovat dětskou hračku, dudlík, láhev na mléko, dupačky nebo jinou část výbavičky. Novorozeně toho potřebuje opravdu hodně, a tak jeho rodiče určitě ocení, když dostanou součásti výbavy.

Možná se však nacházíte v pozici, ve které by bylo vhodné darovat něco originálnějšího, hodnotnějšího. Něco, co bude pro dítě památkou na celý život. A to dupačky opravdu nejsou.

Dárek musí být hodnotný i symbolický

Jako babička, kmotr nebo jiná blízká osoba dítěti jistě chcete dát něco hodnotného. Pozor, bankovky v obálce příliš vhodné nejsou. Stejně by mu je utratily rodiče. A i kdyby ne, než vyroste, dávno by ztratily na hodnotě.

Pokud chcete dát peníze, darujte je v nějaké formě, která hodnotu udrží, třeba v investičním zlatě. Nabízí se investiční mince, slitky nebo originálnější prvky jako například zlatá medaile se jménem novorozence.

Zlato je odpradávna symbolem moci a bohatství. I když už to dnes nemusíme vnímat tak silně jako v minulosti, stále má většina z nás pocit, že vlastnit zlato rovná se mít kousek svého bohatství. Darujte ho. Rodiče ho miminku schovají a dají mu ho, až trochu vyroste. Na hodnotě určitě neztratí, protože hodnota zlata stabilně roste. A navíc budete dodržovat tradici.

Dříve se dávala mince do kolíbky

I v dřívějších dobách se narození dítěte pečlivě slavilo a patřilo mezi nejkrásnější životní okamžiky. I když bývali lidé velmi chudí, vždy obětovali část úspor, aby něco věnovali miminku. A vůbec nejčastěji to býval zlatý dukát. Tradovalo se, že skvěle vyjádří vaše pocity a vděčnost z toho, že na zem přišel nový život, a zároveň bude miminku jednoho dne k užitku.

Vždyť i kdysi do Nazaretu přinesli tři dávní mudrcové darem zlato. Symbol bohatství, nejušlechtilejší kov, symbol náklonnosti. Dodržte tuto krásnou tradici díky medaili se jménem.

Medaile s osobním dotykem

Už jsme si prozradili, že k narození dítěte lze darovat zlatý slitek, nebo dokonce speciální zlaťák k narození dítěte s letopočtem. Zlaté medaile se jménem však řadíme ještě o stupínek výš. Tím, že darujete medaili se jménem, totiž darujete dárek velice osobní.

Každé jméno je jedinečné, to naše nás provází po celý život. Obvykle je prvním slovem, které se naučíme rozeznávat. Máme ho spojené s tím milým zvukem, jejž jsme odmala slýchali od rodičů. Přemýšleli jste někdy nad tím, že ještě než se dítko naučí používat slovo "já", umí se oslovovat vlastním jménem?

Oslavte jméno, kterým bylo novorozeně pojmenováno. Zlatá medaile se jménem je k tomu ideální. Když budete chtít, na medaili se dá vyrýt jméno i s příjmením.

Luxusní dar, se kterým si neuděláte ostudu

Kde takovou medaili se jménem vzít? Prodávají se na stránkách ceska-jmena.cz. Jde o dukáty vyrobené Pražskou mincovnou. Každá medaile je dodávána v dárkovém balení s certifikátem pravosti a má českou puncovní značku. Jedná se o velmi reprezentativní dar, který je využíván u mnoha různých příležitostí. Častokrát se daruje i v rámci různých ceremoniálů, darují ho obce zasloužilým občanům, školy významným absolventům apod.

A ještě jedna dobrá zpráva na závěr. U medaile nemusíte řešit velikost ani barvu, nemusíte ani dlouhosáhle vybírat mezi různými dostupnými variantami. Prostě sáhnete poté se správným jménem. Nehrozí, že by se nelíbila, to se určitě nebojte.