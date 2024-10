MASS.NA: Od koníčku k řeznictví, do kterého se sjíždí lidé z celého okolí

Řeznictví MASS.NA v Liberci, kde se spojila láska k řemeslu s oddaností kvalitě.

Rodinné řeznictví MASS.NA v Liberci je zářným příkladem toho, jak láska k řemeslu a oddanost kvalitě mohou přerůst v oblíbený podnik, kam míří lidé z celého kraje. V řeznické zástěře zde najdete usměvavou spolumajitelku Evu Jiřičkovou, která od skromných začátků urazila zajímavou cestu k úspěšné výrobě. Již od počátku si v prodejnách v Českém Dubu a Liberci zakládají na podpoře udržitelné produkce v regionu. Nabízejí čerstvé vepřové a hovězí maso z lokálních malochovů a bohatý sortiment uzenářských výrobků.

Příběh MASS.NA začal v roce 2018, kdy rodina objevila malou prodejnu v Českém Dubu. Tamní řezník, který chtěl odejít do důchodu, neměl nikoho, kdo by na něj navázal. "Byla to taková malá prodejnička s místem ideálním pro výrobu sušeného masa, se kterým jsme původně začínali," vzpomíná Eva. "Nakonec nás prostory uchvátily a chtěli jsme zde zachovat i prodejnu. Z toho měl radost i pan řezník. Byl rád, že někdo chce pokračovat v jeho řemesle, které je poměrně náročné."

Původně v Českém Dubu vyráběli pouze sušené maso pro své známé jako koníček. Ten se však brzy rozrostl do plnohodnotného podnikání. Od prvních kroků kladla MASS.NA důraz na spolupráci s místními farmáři. Díky tomu se čerstvé maso a klasické uzeniny staly hlavními produkty řeznictví.

"Řeznictví na malém městě je o něčem úplně jiném. Prodejnu jsme si doslova vypiplali. Naučili jsme se spoustu věcí od starého pana řezníka, který nás mentoroval. Nikdo z nás nebyl od řeznického fochu, ale řeznickým řemeslem jsme si prošli od úplného začátku. Kompletně všechno jsme se učili a pak i cestou pokusů a omylů jsme se posunovali stále dál," popisuje Eva začátky úspěšného fungování společnosti MASS.NA.

V roce 2022 otevřeli další prodejnu v Liberci, kam se přestěhovala i celá výroba. "Na celý proces výroby se dívám s ohledem na náš region. Maso bereme od farmářů, kteří jsou maximálně 30 km od nás," vysvětluje Eva.

Video: Regionální potravina

Potvrzením úspěchu malé firmy, která si zakládá na kvalitě, jsou ocenění Regionální potravina. První získali za produkt Prase na citronech. V ročníku 2023 pak získala ocenění Vepřovka, polokonzerva plná farmářského libového masa. A vítězství se jim v roce 2024 podařilo obhájit znovu za sušené maso Prase na citronech. "Značku Regionální potravina bereme jako ocenění naší poctivé práce. Je to pro nás motivace, že jdeme správnou cestou," zakončuje vyprávění o cestě k úspěchu od píky spolumajitelka řeznictví MASS.NA Eva Jiřičková.

S výrobky rodinné firmy se můžete setkat v obou obchodech, na vlastním e-shopu, ale i v regionálních prodejnách v Liberci a Jablonci nad Nisou nebo na farmářském e-shopu scuk.cz.

To nejlepší ze sousedství!

Výběrem potravin s logy kvality, jako je Regionální potravina, získáte prvotřídní produkty a podpoříte malé české výrobce. Lokální potraviny jsou čerstvé, chutné a za každou z nich stojí osobní příběh. Vyhledávejte je na pultech obchodů, farmářských trzích či přímo u výrobce. Podpoříte tak kvalitu, tradici a místní ekonomiku. Své výrobce i jejich příběhy najdete na regionalnipotravina.cz.