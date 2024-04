Mariánky, jak je možná neznáte

Mariánské Lázně jsou místem, které se těší velké oblibě nejen zahraničních turistů.

Doba kolem covidové pandemie umožnila město navštívit i tuzemským občanům, kteří si je oblíbili. Důvod? Krásná příroda, široká nabídka procedur, mnoho míst, která stojí za návštěvu a dominanta města, Zpívající fontána.

Mariánské Lázně - město v parku nebo park ve městě?

Spolu s Karlovými Vary a Františkovými Lázněmi tvoří proslulý západočeský lázeňský trojúhelník, z vyjmenovaných lázní patří mezi nejmladší. Jejich historie je jen o něco málo delší než 200 let, přesto si získaly celou řadu příznivců. O zdejších pramenech se sice vědělo, ale dlouho se nevyužívaly, změnu přinesl až lékař tepelského kláštera Josef Jan Nehr.

Klášter leží poměrně nedaleko, i proto se zdejší lékař pustil do studia vlastností pramenů. O jejich blahodárných účincích se brzy přesvědčil, jeho zásluhou byl roku 1808 na místě postavený i první lázeňský dům a město získalo své jméno. Mariánské Lázně, o jejichž historii, a nejen o ní se dočtete například tady https://marianske-lazne.info/cz.

Víte, že na místě, kde dnes stojí elegantní hotely, byla dřív bažina a prales? O rozvoj města se postaral další muž spojený s klášterem v Teplé, a to Karel Kašpar Reitenberger, který investoval do lázeňské infrastruktury a pozval sem i geniálního zahradního architekta Václava Skalníka. Ten založil parky, ze kterých přechází zrak a mnozí si kladou otázku, zda jsou parky zasazeny do města, nebo je tomu naopak a město je zasazeno do parků.

Ubytujte se v některém ze stylových hotelů

Když jedete do lázní, chcete si odpočinout, neřešit starosti všedních dní, nevařit, neuklízet, jen odpočívat a užívat si. I proto je ve městě nespočet různých hotelů a penzionů, které vás rády přivítají. Je na vás, jaký typ ubytování si zvolíte. Mezi oblíbené hotely patří např. Boutique Hotel SwissHouse, Falkensteiner Spa Resort Mariánské Lázně nebo Hotel Spa Resort Hvězda, když přijde na penziony pak Pension Bavaria, Pension Villa Marion a Pension a restaurace Filip II.

Popíjejte zdejší minerální prameny

Co stojí za oblibou lázní a jejich léčivou silou? Jednoznačně minerální prameny, které zde vyvěrají. Lázně bez pramenů snad ani nemohou existovat, někdy jde o prameny, které se popíjí, jindy o vývěry plynů, léčivé jsou i peloidy. Ale zpět k pramenům. V Mariánských Lázních najdeme 40 vývěrů minerálních vod přímo ve městě, v okolí pak celkem 100 vývěrů. Všechny prameny jsou studené a většina se využívá k léčbě močového ústrojí. Není to ale jejich jediná indikace, pomohou i s dalšími obtížemi.

Jedním z nejstarších pramenů, které v Mariánských Lázních vyvěrají, je Křížový pramen, který našel využití při léčbě nemocí trávicího ústrojí, onemocnění žlučníku, jater a slinivky. Osoby se srdečními problémy nebo zvýšeným krevním tlakem by ho měli pít jen po konzultaci s lékařem, najdete ho na kolonádě v pavilonu Křížového pramene.

Nejstarším písemně doloženým pramenem je Ferdinandův pramen , který má vlastní kolonádu v Úšovicích. Má slanou chuť a je vhodný zejména pro léčbu nemocí zažívacího ústrojí a metabolických onemocnění. Pít ho je ale vhodné pouze se souhlasem lékaře.

Lesní pramen , který vyvěrá v parku za divadlem působí mukolyticky, takže uvolňuje hlen z dýchacích cest, pozitivně působí i na potíže s žaludkem, napomáhá i rozpouštění ledvinových kamenů. Pozor na něj si ale musí dát osoby se srdečními problémy nebo zvýšeným krevním tlakem.

Rudolfův pramen si můžete natočit do pohárku v pavilonu Křížového pramene nebo na Malé kolonádě, obsahuje hodně vápníku a hořčíku, využití najde i při léčbě nemocí pohybového ústrojí.

V parčíku mezi hotelem Nové Lázně a Centrálními lázněmi vyvěrají Ambrožovy prameny bohaté na železo. Ty jsou vhodné při potížích s ledvinovými kameny nebo při chudokrevnosti.

V Malé kolonádě pod kostelem Nanebevzetí Panny Marie vyvěrá nejen Rudolfův pramen, ale i Karolinin pramen bohatý na hořčík. Kromě využití při léčbě ledvinových kamenů je vhodný i pro podporu léčby diabetu II. stupně nebo dny. Snadno s ním do těla doplníte i hořčík neboli magnesium.

Poznejte zdejší okolí

Nejen procedury a minerální prameny lákají do lázní, důvodem, proč sem jet, jsou i procházky. Ty v lázních můžeme označit skoro za povinné, v Mariánkách to není jinak. Míst, která byste měli navštívit je celá řada, vydat se můžete například do Geologického parku, na Krakonoš do Boheminia, za návštěvu stojí i zdejší Městské muzeum. Komu nevadí výprava o něco dál, ten by neměl vynechat Naučnou stezku Kladská, kdo se chce rozhlédnout po okolí, ten nesmí minout rozhlednu Hamelika.

Ochutnejte místní gastronomii

Součástí ubytování jistě budou i nějaké stravovací služby, alespoň jednou se ale vydejte na jídlo do města. Restaurací a příjemných kaváren je tu celá řada, návštěvou žádné neuděláte chybu. Přímo ve městě můžete vyzkoušet Restauraci VILLA PATRIOT, Restauraci U Pidly nebo restauraci Filip, docela nedaleko je také vyhlášená restaurace Ve Skále a Stará Sladovna, a to v Rodinném pivovaru Chodovar. Na zákusek zase můžete do Modré cukrárny nebo Edward Café.

Víte, že Mariánské Lázně se od roku 2023 také pyšní titulem klimatické lázně? Tento titul získaly jako šesté lázeňské město v České republice a druhé v Karlovarském kraji, kvalita místního klima je tak oficiálně potvrzena.