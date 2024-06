Magie švýcarských čtyřtisícovek

Také milujete hory? Nabíjí vás vysokohorské prostředí? Vydejte se do Wallisu, do švýcarského kantonu, který se chlubí 47 čtyřtisícovými vrcholy.

Nemusíte je nutně zdolávat po svých, ale můžete se opájet jejich krásou a nádhernými výhledy a do výšky notně nad 3.000 m n. m. vás vyvezou lanovky nebo zubačky. Vezměte tedy s sebou i děti, babičky a nesportovní přítelkyně, všichni si tady přijdou na své. A sportovní duše si mohou naopak dopřát zdolání své první čtyřtisícovky, k těm nejméně obtížným patří Allalin nad Saas-Fee nebo Breithorn nad Zermattem. Inspirujte se třemi středisky a tipy, kde se ubytovat - každé je jiné, ale všechna jsou krásná.

Nendaz

Klidné rodinné středisko v regionu 4 Vallées, největším lyžařském resortu Švýcarska, pro aktivní dovolenou s pěší turistikou nebo na horských kolech.

Jedinečné jsou tady trasy pro pěší podél "vysokohorských vodovodů" nazývaných ve Švýcarsku Suonen (něm.) nebo Bisse (franc.), které fungují podobně jako levády na Madeiře. Hlavní vrcholem Nendaz je Mont Fort s výškou 3.300 m, kam můžete vyjet lanovkou. Odpočinout si lze v místním wellnessu nebo si zajet do údolí do termálních lázní v Saillonu.

Nendaz je skvěle vybavené pro rodiny s dětmi a právem se tak pyšní certifikátem Family Welcome. K ubytování se zde nabízí řada apartmánů, ale i hotely.

Saastal a Saas-Fee

Údolí Saas je překrásné, není přelidněné a potkáte tady především pěší turisty. Stezek se nabízí bezpočet od náročných vysokohorských až po jednoduché, které zdoláte i s kočárkem.

Je tu hned několik míst, kde se ubytovat - Saas-Grund jako centrální obec a ideální výchozí místo pro túry všemi směry, Saas-Almagell jako nejklidnější část a Saas-Fee nejvýše položené a nejznámější. O Saas-Fee se říká, že je to "perlička v objetí hor." Až sem přijedete, potvrdíte to - vesnici bez automobilového provozu obklopují jen hory - spatříte odtud 17 vrcholů překonávajících výšku 4.000 m n. m.

Pro ubytované tady navíc platí neodolatelná nabídka. Váš ubytovatel vám vystaví kartičku, se kterou můžete využívat místní autobusovou dopravu i všech 11 lanovek zcela zdarma. Doplatek je jen na Metro Alpin, které jede do stanice Mittel Allalin do výšky 3.456 m n. m. , kde je i letní lyžařský areál.

Aletsch Arena

Aletschský ledovec - nejdelší údolní ledovec v Evropě - můžete pozorovat ideálně z regionu Aletsch Arena, který najdete na osluněné terase nad údolím Rhôny. I tady je automobilový provoz zapovězen a z údolí se sem dostanete lanovkou. Vašeho čtyřkolového miláčka pak zanecháte ve Fieschi, odkud budete pokračovat kabinovou lanovkou. První, co vás uchvátí, bude výhled přes údolí na řadu horských velikánů i s ikonickým Matterhornem. Až vyjedete do nejvyšší stanice Bettmerhorn, oněmíte podruhé. Tady spatříte Aletschský ledovec, jak zvolna stéká ze sedla Jungfrau do Wallisu. Bohužel i on se každým rokem v posledních letech dramaticky zkracuje. I tak si ale drží první místo v Evropě. Můžete si ho prohlédnout i zblízka při provázené túře po ledovci, při které budete řádně jištěni.

Vyberte si, které místo je vašemu srdci nejbližší, a vyrazte klidně v létě nebo i na podzim, kdy vám švýcarská příroda nabídne ještě barevnější scenérie a klidný odpočinek.