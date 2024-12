Hasič pomohl tisícům lidí. Teď je vážně nemocný a přátelé shání pomoc pro něj

Hasič Vlastimil Kremel z Novojičínska zasahoval během dvaadvacetileté kariéry u více než dvou tisíc výjezdů a pomohl tisícům lidí. V roce 2022 mu diagnostikovali ALS, tedy stejnou nemoc, jakou trpěl fyzik Stephen Hawking. Dalo by se říct, že pacienta uvězní ve vlastním těle. Nyní pro něj a jeho rodinu přátelé shánějí pomoc.

"Vlastík bydlí se svou rodinou v Janovicích u Nového Jičína a má čtyři děti. Jeho žena pracovala jako pečovatelka v terénu, nyní však musí věnovat svůj čas péči o manžela," píší Kremelovi přátelé a bývalí kolegové na Doniu, kde pro něj hledají pomoc prostřednictvím finanční sbírky. Prognóza Kremelovy nemoci totiž není dobrá: hrozí mu, že během několika měsíců pravděpodobně zcela ochrne.

"Tato sbírka je iniciativou výjimečného a trochu zvláštního hasičského bratrství. Jak se říká: Jednou hasičem, navždy hasičem," vysvětlují její organizátoři.

Autor fotografie: Hasičský sbor Nový Jičín Sbírka pro hasiče Vlastimila Kremela Sbírka pro hasiče Vlastimila Kremela probíhá na ověřené platformě Donio. Přispět lze na tomto odkazu: donio.cz/sbirka-pro-hasice-vlastimila-kremela-s-onemocnenim-als. Cílem je vybrat 2,5 milionu korun nebo více. Sbírka končí zhruba týden před koncem ledna.

Před několika lety se u Vlastimila Kremela začala nemoc projevovat slábnutím pravé ruky. Musel proto nastoupit na dlouhodobou nemocenskou a následně ukončit pracovní poměr. Amyotrofickou laterální sklerózu mu diagnostikovali v roce 2022. Postupem času začala nemoc postihovat i levou ruku a přenesla se do obou dolních končetin a prstů.

"To už mu bohužel brání v soběstačném životě. Slábnutí rukou zapříčinilo, že není schopen k chůzi bezpečně užívat berle. Běžné činnosti, jako je pití nebo schopnost se samostatně najíst, činí Vlastíkovi problémy," píší jeho přátelé a vysvětlují, že to není člověk, který by druhé prosil o pomoc a stěžoval si na svůj stav. "Je spíše zdrženlivým a nenápadným chlapíkem, který bere život takový, jaký je," dodávají.

Sbírka má podle jejich slov jasný cíl: "Peníze, které vybereme, pomohou Vlastíkovi zmírnit strasti, které mu nemoc způsobuje a kterých bude bohužel přibývat. Budou z nich hrazeny rehabilitační, kompenzační a transportní pomůcky dle doporučení lékaře, hygienické prostředky anebo bezbariérové zařízení domu. Velkým výdajem bude jistě pro rodinu koupě nového speciálně upraveného vozidla, které pro ně bude zcela nezbytné."