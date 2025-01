Manželé nechali práce v call centru a otevřeli řeckou pekárnu. Dnes se nestačí divit

"Ty bys chtěl otevřít pekárnu? Tak jo!" řekla před čtyřmi lety Vendy své tehdejší nové lásce Kostovi Karaiskosovi, který se z Řecka přestěhoval do Brna. Znali se teprve tři měsíce a už věděli, že bez sebe nechtějí být, a co víc, že chtějí společně podnikat. Dnes vedou první brněnskou řeckou pekárnu a kavárnu Mama Stella, v níž si mimo jiné zakládají na kvalitní výrobě kváskových chlebů a focaccií.

"V Řecku jsem pracoval jako instalatér, ale když přišla ekonomická krize a neměl jsem práci, šel jsem studovat na pekaře," vypráví Kostas Karaiskos, který do Brna přijel před devíti lety. "Okamžitě jsem se do procesu pečení chleba zamiloval a následně dva roky pracoval v malé rodinné pekárně. Podmínky tam ale bohužel byly hrozné. Dlouhé hodiny, žádná dovolená a nízký plat. Když mi bratr navrhl, abych přijel do Brna pracovat do call centra v IT firmě, tak jsem jel," vzpomíná Kostas původem z Katerini.

I když snil o vlastní pekárně, v Řecku na otevření vlastního podniku nebyly podmínky a v Česku zase neznal jazyk. Na podnikání si také netroufnul sám. Pak se ale poznal přes Facebook Dating s Češkou Vendy, která pracovala pro stejnou zahraniční korporátní firmu. "Šli jsme na rande a už jsme se nikdy nerozloučili. Byli jsme pořád spolu, po dvou měsících se sestěhovali a začali plánovat vlastní podnik," vzpomíná. "Když mi tehdy řekl, že by si chtěl otevřít pekárnu, tak jsem řekla, že jo!" smějí se společně.

Kostas vstává před půlnocí

Bez jakékoliv znalosti, co podnikání v gastru obnáší, si pronajali prostory bývalé hospody v Kopečné ulici. "Lákala nás na tom především vidina naprosté odlišnosti od korporátního světa," popisuje Vendy, která se stará o administrativu, zatímco Kostas zastává roli hlavního pekaře. Každý den vstává před půlnocí, aby napekl jejich vyhlášené kváskové chleby, focaccie nebo sladké pečivo.

Jejich vlajkovou lodí je pšenično-žitný chléb, buď samotný, nebo obalený v sezamu a nově i v máku. Pečou také pšeničný chleba bez nebo s příchutěmi. "V pondělí máme fetu, olivy a citrónovou kůru, ve středu čedar a jalapeňo, ve čtvrtek pečenou papriku a česnek a v sobotu kari a brusinky," vyjmenovává Kostas. Řecko v jejich nabídce reprezentuje takzvaný vesnický chléb Horiatiko se světlou pšeničnou moukou a semolinou, ve kterém je navíc olivový olej na zvláčnění.

"I když jsou focaccie spíš italské pečivo, vždycky najdeme způsob, jak do nich dostat i kousek Řecka," usmívá se Vendy, která ukazuje na kusy pečiva s fetou nebo pečenou paprikou a oregánem. Stejně tak "šlechtí" i francouzské croissanty, které plní domácím pudinkem nebo párky a sýrem. Jejich bestsellerem je nicméně skořicové hnízdo neboli "nebe v hubě", jak říkají jejich zákazníci. "Jedná se o kynuté těsto s náplní z másla, cukru a skořice s pusinkou domácího vanilkového krému navrch," popisuje Kosta, který v neděli připravuje jeho alternativu - kardamomové hnízdo.

Podnik zrekonstruovali vlastníma rukama

Kostas se postupně snaží vymýšlet také čím dál více řeckého pečiva. Například typické sezamové bulky (koulouri), baklavu nebo pity se špenátem nebo fetou a sladký pudinkový koláč (bougatsa). "Tyto tři věci jsou jediné, které si necháváme dovážet mražené z Řecka, protože jejich výroba je natolik náročná, že bychom nezvládli nic jiného. Jsou ale z dobrého zdroje a lidi si je pochvalují," říká Vendy, která v náručí drží šestiměsíční dceru.

Bílomodrý interiér zrekonstruovali z větší části vlastníma rukama. "Od řemeslníků jsme si nechali opravit zdi a elektřinu a zbytek jsme dodělali sami. Kosta jezdil jako instalatér s tatínkem v Řecku po stavbách a opravovali trubky, takže veškeré vodní rozvody jsou jeho práce. Jeho tatínek nám dokonce přijel pomáhat," povídá Vendy s tím, že prostory vymalovali kombinací bílé a světle modré, aby se zákazníci cítili jako v Řecku.

"Je to takové naše první společné dítě, takže je vidět, že jsme drtivou většinu dělali sami. Nemáme profesionální pult na míru ani vitríny, všechno plácáme dohromady, jak to přijde, ale je to naše," pyšní se Vendy, která původně pracovala jako technická podpora v call centru. "Jako skalního fanouška počítačové hry Sims mě navíc baví přemisťovat nábytek a vymýšlet nové uspořádání prodejny. Takže si tady vlastně pořád hraju," dodává za pultem, kde si zákazníci mohou po celý rok dát také ledovou řeckou kávu.

Bez Vendy by podnik neexistoval

Vlastní pečivo prodávají jak přímo v pekárně, tak každý den rozváží do vybraných kaváren převážně v centru Brna. Koupit jej tak lze v podnicích jako Skog, Podnik, Bavard a asi v 25 dalších. Letos o Vánocích navíc pekli vlastní řecké cukroví. "A jelikož bydlíme nad pekárnou, tak když nám doma dojde pečivo, občas si věci posíláme oknem, jen vyhodíme košík na laně," smějí se společně a na závěr prozrazují kousek své filozofie:

"Chceme lidem poskytovat kvalitní a chutné pečivo, za kterým se budou rádi vracet. A vlastně aby se vraceli i za námi, protože jsme se už za tu dobu seznámili s mnoha lidmi a některé dokonce můžeme považovat za přátele. To je neuvěřitelná přidaná hodnota, která nás naplňuje a žene dopředu, protože pak nám to celé dává smysl, i když se třeba zrovna nedaří. Občas se pokazí stroj nebo nám náhodný kolemjdoucí ukradne vánoční věnec ze dveří…," říká Vendy a Kosta ji doplňuje:

"Když jsem dělal pekařskou školu, věděl jsem, že tohle je přesně to, co chci dělat. Nemůžu ale dostatečně poděkovat své ženě, protože bez ní by pekárna neexistovala. Podporovala mě ve všech děsivých aspektech zahájení mého podnikání, podílí se na mé cestě a usnadňuje mi život. Založit vlastní pekárnu byla velká výzva, ale věděl jsem, že bych toho litoval, kdybych to alespoň nezkusil," uzavírá.