Lékař: Porodnictví se mění, cílem je návrat polohy ve stoje a víc pohybu

České porodnictví se podle vedoucího lékaře oddělení rizikového těhotenství Gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, nazývané U Apolináře, Michala Kouckého mění. Ustupuje se podle něj od polohy na zádech, vrací se vertikální poloha. Za vhodný považuje také pohyb nebo změny poloh.

Koucký o stavu českého porodnictví promluvil při předání takzvaného porodního gauče, který má rodícím ženám umožnit zaujímat během porodu různé polohy. Stejné vybavení používají například porodnice ve fakultních nemocnicích v Plzni či Ostravě, v Litoměřicích nebo v Šumperku.

"Myslím si, že pacientky a neziskové organizace vytvořily tlak na české porodnictví, které se významně proměnilo. Tohle je určitě jeden z projevů," řekl přednosta gynekologicko-porodnické kliniky David Cibula. Dodal, že si ale budou muset lékaři a porodní asistentky na novou pomůcku zvyknout.

Koutský připustil, že "Apolinář" měl pověst spíš konzervativního pracoviště, což se podle něj snad mění. "Snažíme se za posledních pár let měnit přístup k porodnictví. Navazujeme na to, co se děje v celé České republice," dodal.

Podle Koutského podobné pomůcky navrací ženy do vertikální polohy. "Cíl je, aby pokud možno trávily ten porod v pohybu, ve změně poloh a aby neležely," řekl. Považuje to za svého druhu návrat k přirozenému rození v dřívějších dobách. "Naše prababičky okopaly pole, odhodily motyku a porodily ve křoví," dodal. Pak se podle něj na desítky let ženy upoutaly k postelím v porodnicích proto, aby bylo možné lépe monitorovat miminko. "Přestřelilo to do naprosto obludných rozměrů," dodal.

V tamní porodnici podle něj jiné postupy žádá asi 12 procent žen. Podle Cibuly je proto cílem, aby rodící ženy u Apolináře takové možnosti měly. "Optimální je, abychom mohli nabídnout od porodu na gauči přes aktivní porod, kdy žena může do poslední chvíle chodit, přes klasické porodní lůžko, eventuálně porod do vody," řekl. Dodal, že porodnice ale nikdy nebude mít všechny pomůcky v takových počtech, aby si každý mohl vybírat ze všech.

Porodní gauč

Gauč se skládá z částí, které lze různě skládat. Rodičky na něm mohou při porodu trávit více času ve vertikálních polohách. Například se mohou o gauč různě opírat, mohou na něm i klečet nebo ležet, případně volně polohy měnit nebo se pohybovat.

Podle zakladatelky nadačního fondu Propolis, který gauč nemocnici daroval, manželky českého miliardáře Karla Janečka Lilie Khousnoutdinové, může usnadnit práci porodním asistentkám a zvýšit komfort rodiček.

Některé polohy a pohyb mohou podle ní porod urychlit. "Pokud je žena na zádech po většinu porodu a moc se nehýbe, tak má větší pravděpodobnost zakončení porodu císařským řezem, (…) použití kleští nebo nástřihu," řekla.

Například v Ostravě s využitím gauče rodilo už asi 300 žen. Porodní asistentka Anna Fančovičová, která v Ostravě působí, doplnila, že ženy, které mají při porodu možnost se volně pohybovat, se často vyhnou i podání léků proti bolesti.

Někdy stačí jako intervence proti bolesti právě změna polohy nebo pohyb. "Nemusím jít jako první pro epidural nebo pro oxytocin, ale můžu ženě zkusit říct: 'Pojďte se zkusit zvednout do téhle polohy, posoudíme, jak to vypadá, a pak zkusíme další," řekla. Podobně proti bolesti podle ní působí i voda.

