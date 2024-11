Kupka sena? Ne, sauna. Stavení na Čertově břemeni má "potírnu" skrytou v suché trávě

Hřiště Čertovo břemeno, které je součástí Jistebnické vrchoviny na území zvaném Česká Sibiř, charakterizuje členitý golfový terén a zajímavá architektura. Svůj rukopis v něm zanechal Stanislav Fiala, který pro areál realizoval klubovnu a rodinné letní sídlo. Teď na jeho práci navázalo studio A1Architects. Pro investory navrhlo saunu v podobě kupky sena.

Soukromé sídlo, které Stanislav Fiala na Čertově břemeni navrhl koncem 90. let minulého století, vychází z podoby jihočeské lidové architektury. Uvnitř je ale v kontextu doby "podnikatelského baroka" progresivní a využívá moderní technologie. "Bylo nám výzvou i potěšením, nejen pod střechou chalupy strávit den či noc, ale zároveň smysluplně navázat na původní Fialovu práci v jasně definovaném kontextu okolí," popisují Lenka Křemenová a David Maštálka z ateliéru A1Architects, které k realizaci sauny oslovil milionář Petr Zahradník (Qminers), vnuk bývalého diplomata a zakladatele Čertova břemene Jiřího Němce.

Prioritně chtěli architekti navrhnout takovou stavbu, která nebude v kontrastu se stávajícím domem, nýbrž na něj citlivě a chytře naváže. "Dostali jsme nápad, saunu ukrýt do jemné organické formy a prosté hmoty vesnické kupky sena. Část kolemjdoucích uvidí jen suchou trávu, ti pozornější si možná všimnou některých z detailů, které jim napoví, že kupka sena je ve skutečnosti jen iluze," dodávají autoři malé, ale nápadité stavby, která spolu s vnitřním bazénem tvoří na rodinném statku malé wellness.

Tím, kdo nápad přenesl do reality, byl sochař a zahradník Vojtěch Bilišič, který s ateliérem dlouhodobě spolupracuje. "Z maďarské vsi si přivezl došky, pak ručně opracoval cedr, utepal měděné detaily a nakonec skryl topeniště sauny pod výklopnou lavici," popisují autoři některé z truhlářských a sochařských prací.

Za rozvojem Čertova břemene stojí bývalý diplomat

Nápad na kultivaci krajiny Jistebnické vrchoviny dostal bývalý zaměstnanec zahraničního obchodu Jiří Němec, který si tu v 70. letech koupil roubenku. "Jeden známý mě pozval na chalupu v nedaleké osadě Ounuz, abych mu postaru pomohl vymlátit žito na cepovce. Řekl mi, že ví o chalupě na prodej, a já, protože se mi líbila ta krajina, jsem neváhal a koupil ji. Manželka byla dlouho ticho, ale nakonec se přece jen zeptala, co s takovou stavbou budeme dělat," říká s nadsázkou sympatický devětaosmdesátník.

Jiřímu Němci bylo okolo šedesáti, když dokončil rekonstrukci chalupy. A protože se cítil v plné síle, začal přemýšlet, jak by mohl zkultivovat i okolní krajinu. "Zdála se mi krásná, i když drsná a chladná. V polovině listopadu tu obvykle napadne sníh a zůstane až do února. Po revoluci získali místní své pozemky zpět v restituci a byli ochotní je prodat za pro nás dnes už nemyslitelné ceny. V první fázi jsem koupil asi 20 hektarů," říká nynější starousedlík. Důchodce chtěl na pozemcích chovat ovce, až později ho napadlo, že v krajině vybuduje golfový park.

"Přišlo mi, že je to dobrý způsob, jak krajinu zvelebit a očistit od náletů křovin. Když jsme v roce 2002 vybudovali první devítku, řekl jsem si, že to stačilo. O pět let později jsem ale dostal nový impulz a hřiště rozšířil o dalších devět jamek," říká otec jednoho z nejbohatších Čechů, Petra Němce, a současně i pradědeček zmíněného Petra Zahradníka.

Podívejte se, jak sauna vypadá uvnitř i čím je z pohledu architektury Čertovo břemeno výjimečné.