Matka s kočárkem byla zjevení. Děti v Jižní Koreji netráví čas venku, říká sinoložka

Ukázka z knihy Korejské halušky

Haluškovač a slepice pod paží

"Jaké to je - přestěhovat se s rodinou, s malými dětmi, na druhý konec světa? Jak se tam domluvíte? Co si počnete? Nebojíte se?"

Místo odpovědi jsem jen krčila rameny, nějak bylo, nějak bude.

"Jasně že se nebojíš," utrousil manžel, "to jste vy Rusnáci - popadnete pod paži děti, slepice, krávu a dva měsíce se klidně plavíte třeba až do Ameriky."

Skutečnost je ale úplně jiná. Když se ve vás probudí náhlá touha vycestovat co nejdále od domova, na nejcizokrajinější a nejexotičtější místo, jaké vás napadne…, toto korejské městečko si můžete rovnou vyškrtnout ze seznamu. Vážně.

Je to asi jediné místo v okruhu stovek kilometrů, kde může člověk sedět bosý na zemi v restauraci, nacpávat se nějakým kimči za zvuků cikád a k-popu a kolemjdoucí Korejci ho budou zdravit líbeznou slovenštinou: "Dobrý den! Jak se máte?"

Tedy ne lecjací Korejci, ale "naši" studenti. Ti, kteří mají na chodbách univerzity vylepené plakáty Štefánika a Dubčeka a po večerech sedí nad učebnicemi slovenštiny.

"To už si nemůžeme na ulici říkat žádné tajnosti," smála jsem se.

V našem městečku si opravdu nemůžu být jistá, jestli mě neposlouchá někdo, kdo umí shodou okolností slovensky. Jedinou možností je skutečně uchýlit se k té rusnáčtině a potom si od plic zanadávat, protože libozvučné rusnácké fráze jako T KNŠ se tady, naštěstí, neučí.

Ale to není všechno! Navíc z celé té korejskosti kolem nenápadně prosakují kousky domova. Občas se objeví bar, který se jmenuje VEČER nebo RADOST. Ve večerce jsou vystavené mezi sladkostmi Horalky i oplatky Mila. A v nabídce piva v supermarketu zase nikdy nechybí Kozel ani Plzeň. Říkám, přesně jako doma. Až na to, že toho Kozla vám tu občas naservírují ne s pěnou, ale se spoustou šlehačky a skořice.

A ještě haluškovač! Zapomněla jsem na haluškovač. Je nutné vzít děti, slepice a haluškovač, a až potom je možné odcestovat na druhý konec světa. V Koreji se dá určitě koupit všechno na světě, jen haluškovač, ten neodmyslitelný symbol slovenské kultury, tu věru nemají.

Sice bez slepice pod paží, ale zato s haluškovačem v kufru - samozřejmě že jsem se té cesty do daleké Koreje nebála! Budou to jen korejské halušky, těšila jsem se.