Po letech koronavirových opatření a dopravních omezení zájem o cestování opět stoupá. Češi jezdí do zahraničí více než v předchozích letech a nejčastěji míří do Chorvatska, Řecka či Polska. Právě Chorvatsko a Polsko letos prestižní průvodce Lonely Planet zařadil do svých tipů, kam v roce 2024 vyrazit. A zahraniční turisty láká také do pulzující historické Prahy.

O pražských ikonických stavbách, jako je Pražský hrad či Karlův most, prestižní průvodce Lonely Planet píše, že jsou až neuvěřitelně krásné. Návštěvníkům ze zahraničí je doporučena návštěva Náplavky, Stromovky a některé z restaurací Lokál. "Užijte si dokonale načepované plzeňské pivo s gulášem a knedlíky," dodává průvodce. Pokud vám čas a finance dovolí vyrazit i dál než do hlavního města Česka, inspirujte se dalšími tipy světových průvodců.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!