Z lidí se v budoucnu stanou trpaslíci. Zmenší se, aby přežili v horku, tvrdí vědec

Klimatické změny budou mít dopad i na lidská těla, která se budou postupně smrskávat. Představitelé budoucích generací tak budou menšího vzrůstu než jejich předkové. Tvrdí to paleontolog Steve Brusatte z Edinburské univerzity, podle kterého drobnější savci dovedou lépe přežívat ve vysokých teplotách.

Způsob, jakým se v minulosti některé druhy savců přizpůsobily změnám klimatu, může podle Brusatteho napovídat, co v budoucnosti čeká lidstvo. Paleontolog upozorňuje, že když došlo ke strmému nárůstu teplot v období paleocénu, zmenšili se mimo jiné pravěcí koně. Píše o tom deník The Guardian.

"Jde o dobu před 55 miliony lety, ze které máme k dispozici řadu zkamenělin. Fosilie dokazují, že tehdy planeta prošla zatím posledním velkým globálním oteplováním, a zdá se, že počátek něčeho podobného sledujeme dnes," přiblížil profesor z Edinburské univerzity, kterému brzy vychází kniha The Rise and Reign of the Mammals.

Doplnil, že zvířata v částech světa s teplejším podnebím dnes často bývají prokazatelně menší než stejné druhy v chladnějších oblastech, což odpovídá takzvanému Bergmannovu pravidlu adaptace živočichů. "Příčinu můžeme hledat v tom, že menší zvířata mají v poměru ke svému objemu větší povrch než ta mohutnější, takže mohou lépe odvádět přebytečné teplo," vysvětlil paleontolog.

"Zmenšování vzrůstu bylo pro savce v minulosti běžným způsobem, jak se vypořádat s klimatickou změnou. Neznamená to, že se všichni savci při výrazném oteplení smrsknou. Přesto je mezi nimi tato adaptační strategie častá, a nabízí se tak otázka, jestli se z lidí nemohou pod vlivem globálního oteplování stát trpaslíci. Myslím, že je to klidně možné," zdůraznil Brusatte.

Část vědecké komunity je k jeho teorii na druhou stranu skeptická. Profesor Adrian Lister z Národního historického muzea v Londýně například považuje důkazy o tom, že se savci se změnou klimatu smrskávají, za příliš slabé. Za zmenšování vzrůstu z jeho pohledu vždycky mohl spíše nedostatek zdrojů potravy.

