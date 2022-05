Novinářskou Pulitzerovu cenu získal Washington Post za zpravodajství o Kapitolu

Letošní hlavní Pulitzerovu cenu za novinářskou práci, která je udělována za veřejnou službu, dostal list The Washington Post za zpravodajství kolem nepokojů v sídle Kongresu z loňského ledna. List The New York Times pak dostal hlavní ocenění za mezinárodní zpravodajství za sérii článků o amerických úderech bezpilotními letouny na Blízkém východě.

List The Washington Post přišel s interaktivní sérií, která pojmenovala řadu selhání na politické a bezpečnostní úrovni, k nimž došlo před nepokoji v sídle Kongresu, v jejich průběhu i po nich. Za pokrytí bezprecedentního útoku dostala rovněž ocenění fotobanka Getty Images, a to za mimořádné fotozpravodajství. List The New York Times dostal hlavní ocenění za mezinárodní zpravodajství za sérii článků o amerických úderech bezpilotními letouny na Blízkém východě, které kvůli chybám při identifikaci cílů vedly k úmrtím civilistů. Zvláštní uznání dostali novináři působící na Ukrajině, kteří informují o vývoji ruské invaze. List The Miami Herald dostal ocenění za mimořádné zpravodajství týkající se zřícení obytného domu ve městě Surfside na Floridě, v jehož troskách zemřelo 98 lidí. Cena za investigativní žurnalistiku putovala listu The Tampa Bay Times za vyšetřování podmínek v tamní továrně na recyklaci baterií. Díky sérii článků místní úřady přijaly nová opatření na ochranu zdraví pracovníků. Nevládní společnost Better Government Association a list The Chicago Tribune pak dostaly cenu za místní zpravodajství, a to za sérii, jež se zabývala porušováním požárních předpisů ve městě. Pulitzerovy ceny udílí Kolumbijská univerzita v New Yorku a jsou považovány za nejprestižnější americké novinářské ocenění. Porota vyhlašuje vítěze v 15 novinářských kategoriích, zlatou medaili nicméně udílí jen v jediné, a to za veřejnou službu. Zvláštní ocenění letos dostali novináři pracující na Ukrajině. "Navzdory ostřelování, únosům, okupaci a dokonce úmrtí v jejich řadách vytrvali ve snaze přinést přesný obraz strašné skutečnosti, čímž přinesli čest Ukrajině a novinářům po celém světě," uvedla Kolumbijská univerzita v oficiálním vyjádření. Kromě novinářských cen udělila rovněž ocenění v oblasti umění. Nejlepší americkou beletrií minulého roku byl podle poroty historický román Joshuy Cohena z prostředí vlivné izraelské rodiny Netanjahuových. Nejlepší divadelní hrou se stal kus Fat Ham od Jamese Ijamese, který přenáší shakespearovskou klasiku Hamlet do prostředí rodinné grilovačky na americkém Jihu.