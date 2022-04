Lachtani se vloupali do lososí farmy. Chovatelé ryb je od hostiny nemohou odtrhnout

Lachtani v kanadské provincii Britská Kolumbie zažívají v posledních týdnech žně. Překonali totiž sítě i elektronické ohradníky na lososí farmě a pochutnávají si na průmyslově chovaných rybách. Majitelé areálu jsou zoufalí, protože všechny snahy dostat predátory pryč zatím selhaly.

Desítky lachtanů na západě Kanady se mohly v posledních týdnech neomezeně cpát rybami. Vodní savci se totiž vloupali do lososí farmy průmyslové společnosti Cermaq nedaleko města Tofino v Britské Kolumbii a odmítají se odtud hnout. Píše o tom deník The Guardian.

Firma si postěžovala, že predátory neodradily ani sítě a elektrické ohradníky. Všechny snahy, jak lachtany od lososů vypudit, podle ní zatím selhaly. Nezabraly ani nepříjemné ostré zvuky, a přestože chovatelé savcům zpřístupnili únikové východy, nijak se k nim nehrnou a dál si užívají lákavou hostinu.

Místní ochránci zvířat upozornili, že se lachtani svým vpádem do průmyslového areálu sami dostali do nebezpečí. "Viděli jsme, jak se jeden dostal přes plot, zachytil se do sítě proti ptákům a dlouho bojoval, než se z ní vysvobodil. Kolem vody je navíc spousta lan a hadic, takže máme o lachtany strach," popsala Bonny Glambecková z environmentální organizace Clayoquot Action.

Podobný incident se už navíc před šesti lety odehrál v jiné rybí farmě společnosti Cermaq a tehdy kanadský odbor pro rybolov společnosti povolil, aby po zvířatech střílela. Tentokrát však úřad slibuje, že k žádnému usmrcování lachtanů nedojde. Na farmě se podle dostupných odhadů mohlo před příchodem predátorů nacházet až půl milionu lososů.

Lachtani jsou ve vodách ostrova Vancouver Island poměrně rozšířeným druhem. Obvykle loví ve skupinách a zaměřují se na sledě, lososy, nebo dokonce menší žraloky. Do loupeže na lososí farmě se jich s každým dalším týdnem zapojuje čím dál víc, což firmu, která chtěla v dubnu skončit s výlovem, značně znepokojuje.

