"Už vám zbývá jen pár chvil," oznamuje v jednom vtipu lékař umírajícímu. "Dokázal jsem to!" kontruje muž na smrtelné posteli. "Osmdesát let a ani jednou jsem nepotřeboval algebru!" A jak jste na tom vy, byly vám k něčemu znalosti ze základní školy týkající se chemie nebo přírodopisu? Ne? V krátkém testu teď máte příležitost to změnit.