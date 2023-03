Zeměpisný kvíz: Poznáte evropské státy jen podle jejich hranic?

Česko chce rozložit dodávky objednaných vakcín na koronavirus od firmy Pfizer/BioNTech až do konce roku 2026. Mohlo by se tím ušetřit až 1,5 miliardy korun. Novinářům to řekl náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček. Je to podle něj součástí dodatku ke smlouvám Evropské komise s výrobcem. Některé země unie, například Bulharsko, už společně objednané vakcíny odebírat nechtějí a navrhují od smlouvy odstoupit.

Česko do konce loňského roku za vakcíny vydalo 14,6 miliardy korun, za asi 11,2 miliardy je nakoupilo od firmy Pfizer/BioNTech. "V této chvíli plně podporujeme vyjednanou dohodu Evropské komise o úpravě smlouvy, která umožní redukovat množství objednaných vakcín a také dodávky zbylé vakcíny rozložit do dalších let," uvedl.

Dodatek podle něj také zachovává podmínku o dodání vždy poslední existující varianty vakcíny. "Česko by podpisem dodatku ke smlouvě ušetřilo až 1,5 miliardy korun a zajistila dodávky vakcín Covid 19 až do roku 2026," dodal.