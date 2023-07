Kvíz: Čeští plazi a obojživelníci. Poznáte, který je neškodný a kdy se radši vzdálit?

Vypadá jako had, ale není to had. Další je jedovatý, ale jedem šetří. Na 16. červenec každoročně připadá mezinárodní den hadů, v České republice jich žije několik druhů. Ve volné přírodě je však těžší na ně narazit nejen kvůli úbytku přirozených podmínek, ale i vinou nešťastných setkání s člověkem. Otestujte své znalosti z přírodovědy a zkuste správně určit české plazy a obojživelníky.